Policja z Jaworzna w woj. śląskim szuka napastnika, który zaatakował ostrym narzędziem 27-latka. Do ataku doszło na jednej z ulic. Gdy rannego zabierano do szpitala, jego stan był krytyczny. Teraz jest ciężki, ale stabilny.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło ok. godz. 16:30. Ofiara ataku została odnaleziona przy ul. Kwiatowej, ale według wstępnych informacji do ataku mogło dojść przy ul. Kolbego. Na miejscu pracują policjanci i prokurator.

Zaatakowany mężczyzna zdołał jeszcze zadzwonić do matki, która zawiadomiła służby - mówi Justyna Wiszowaty z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Sprawca zbiegł. Na chwilę obecną nie mam informacji, by został zatrzymany - dodała.

27-latek został zraniony nożem lub innym narzędziem w okolicę klatki piersiowej. Gdy trafił do szpitala, był w stanie krytycznym. Teraz, jak usłyszał dziennikarz RMF FM Marcin Buczek, jego stan jest ciężki, ale stabilny. Według ostatnich informacji, jest przytomny.

Na razie nie wiadomo, kim jest sprawca ataku i jaki był jego motyw. Trwa obława.