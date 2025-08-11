Lechia Gdańsk stoczyła solidny bój w meczu ekstraklasy z Motorem Lublin. Spotkanie zakończyło się remisem, a kibice zgromadzeni na stadionie zobaczyli w sumie sześć bramek. Mimo to wydarzenia boiskowe przyćmiła wizyta prezydenta RP Karola Nawrockiego, który w towarzystwie ochroniarzy pojawił się na moment w sektorze najbardziej zagorzałych fanów klubu z Trójmiasta.

Prezydent Karol Nawrocki odwiedził stadion Lechii Gdańsk / Marcin Gadomski / PAP

Wynik spotkania już w trzeciej minucie otworzyli gospodarze. Do bramki rywali trafił Bohdan Wjunnyk.

Spektakl w Gdańsku. Lechia zremisowała z Motorem Lublin

W 38. minucie goście wyrównali za sprawą trafienia Karola Czubaka, by trzy minuty później wyjść na prowadzenie. Strzegącego bramki gospodarzy Szymona Weiraucha pokonał Ivo Rodrigues. Nie był to jednak koniec emocji w pierwszych trzech kwadransach. W pierwszej minucie doliczonego czasu wyrównał Tomas Bobcek.

Po przerwie trzeci cios wyprowadzili goście z Lublina. Prowadzenie 3:2 drużynie Motoru dał w 53. minucie strzałem z rzutu wolnego Bartosz Wolski. Ostatnie słowo w tym meczu należało do gospodarzy. W 79. minucie gry wynik spotkania na 3:3 ustalił Camilo Mena.

Prezydent z nieoczekiwaną wizytą. Spotkał się z kibicami Lechii Gdańsk

Mimo tak wielu emocji i zwrotów akcji wydarzenia boiskowe zeszły tego wieczora na dalszy plan. Na trybunach stadionu w Gdańsku pojawił się prezydent RP Karol Nawrocki, o którego stadionowych epizodach było głośno w kampanii poprzedzającej wybory prezydenckie w Polsce. Te Nawrocki wygrał, pokonując w II turze kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego.

W pierwszej połowie szef państwa polskiego odwiedził dawnych znajomych z trybun, pojawiając się na sektorze zajmowanym przez najbardziej zagorzałych fanów gdańskiej Lechii.

Prezydent Karol Nawrocki złożył wizytę kibicom Lechii Gdańsk / Marcin Gadomski / PAP

Nieoczekiwana wizyta Karola Nawrockiego spotkała się z żywiołową reakcją publiczności, która skandowała imię i nazwisko nowego prezydenta. "Dziękuje Lechii Gdańsk i wszystkim kibicom z Polski za wsparcie!" - napisał prezydent w mediach społecznościowych.