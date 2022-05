Trwa akcja poszukiwawcza na Jeziorze Międzybrodzkim w woj. śląskim. W poniedziałek doszło tam do wypadku kajakarzy. Jeden z nich został uratowany, drugi zaginął.

/ Shutterstock

Wypadek wydarzył się w poniedziałek późnym wieczorem około godz. 22-ej.

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, dwóch mężczyzn płynęło kajakiem w stronę zapory. W pewnym momencie kajak przewrócił się. Jeden z mężczyzn utrzymał się na powierzchni, zaczął wzywać pomocy i został uratowany przez przypadkową osobę. Drugiego z kajakarzy nie odnaleziono.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku mógł być bardzo silny nurt, spowodowany nocnym, tak zwanym zrzutem wody z pobliskiej zapory.

Poszukiwania kajakarza zaczęły się zaraz po wypadku. Dzisiaj do akcji ma się włączyć specjalna grupa poszukiwawcza z Wrocławia. Ma ona do dyspozycji m.in. specjalistyczny sprzęt do podwodnych poszukiwań.