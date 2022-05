120 km velostrad, czyli szybkich, bezkolizyjnych dróg rowerowych, połączy w najbliższych latach miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Samorządowcy z 11 gmin podpisali porozumienia o budowie czterech z ośmiu takich dróg. Inwestycje ruszą w przyszłym roku, kolejne w 2024.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Powstanie velostrad GZM to jedno ze strategicznych działań podejmowanych przez miasta Metropolii. Mają one służyć nie tylko rowerowej rekreacji, ale też pełnić funkcję transportową, czyli zapewnić bezpieczny przejazd rowerem do pracy, szkoły, na uczelnię - w jednym mieście lub pomiędzy miastami.

Velostrady jeszcze bardziej zintegrują miasta i gminy. Dotychczas miasta GZM budowały lokalne drogi, realizując tylko nieliczne inicjatywy z miastami sąsiednimi - wskazał przewodniczący zarządu Metropolii Kazimierz Karolczak.

Ocenił, iż przed powstaniem GZM wspólne przedsięwzięcia sąsiadujących ze sobą miast były trudne zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym. Dzięki temu, że działamy razem w ramach GZM, realizacja tego typu ponadlokalnych inwestycji jest zdecydowanie usprawniona - uważa Karolczak.

Velostrady GZM będą w całości sfinansowane z budżetu Metropolii i dotacji zewnętrznych, o które GZM będzie zabiegać. Obecnie miasta należące do Metropolii wchodzą w etap realizacji pierwszych czterech szybkich dróg rowerowych, w większości odseparowanych od jezdni i ruchu samochodowego. Pierwsze velostrady, będące przedmiotem podpisanych dziś w Katowicach porozumień, będą przebiegać przez Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowę Górniczą, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Rudę Śląską, Sosnowiec, Świętochłowice i Zabrze.

Rower Metropolitalny w przyszłym roku

Dla miast i gmin GZM ważne jest nie tylko to, by było gdzie jeździć, ale również na czym - dlatego w przyszłym roku zostanie uruchomiony Rower Metropolitalny, czyli złożony z ok. 8 tys. rowerów system całorocznych wypożyczalni rowerów miejskich. Obecnie GZM jest na półmetku tzw. dialogu konkurencyjnego, firmy wkrótce będą składać swoje oferty. Docelowo za wypożyczenie będzie można płacić przy użyciu tej samej aplikacji, która służy do zakupu biletów komunikacji miejskiej. Powstanie też długoterminowa wypożyczalnia rowerów elektrycznych.

W ocenie prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego, szybkie połączenie rowerowe tego miasta z - z jednej strony - Katowicami, zaś z drugiej z Czeladzią, Będzinem i Dąbrową Górniczą, będzie dla mieszkańców podregionu sosnowieckiego "fantastycznym rozwiązaniem otwierającym nowe możliwości dla codziennych podróży".

Z niecierpliwością czekamy na realizację velostrad. Mówimy o budowie ok. 10 km tras wyłącznie na terenie Sosnowca, a w sumie z innymi miastami mamy już blisko 30 km. Budowa velostrady śladem dawnej linii kolejowej wzdłuż ulicy Wiązowej oraz Sedlaka do ścisłego centrum miasta i dalej w kierunku ulicy Żeromskiego, pozwoli na szybki transfer pomiędzy Sosnowcem i Katowicami. Dodatkowe połączenia z miastami Zagłębia również dają same plusy - uważa Arkadiusz Chęciński.

Przekonać mieszkańców do codziennego przemieszczania się na rowerach

Wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun podkreślił, że stolica woj. śląskiego stawia na zrównoważony transport, stąd m.in. konsekwentna rozbudowa dróg rowerowych. Dzięki podpisanym dziś porozumieniom tylko na terenie Katowic powstanie prawie 16 km dróg rowerowych o standardzie velostrady. Połączenie Katowic z Sosnowcem, Mysłowicami i Gliwicami znacznie usprawni dojazd do pracy czy zwiedzanie przy wykorzystaniu dwóch kółek - powiedział wiceprezydent.

W połączeniu z już istniejącymi oraz budowanymi i planowanymi w Katowicach drogami rowerowymi, które docelowo mają połączyć np. dzielnice Nikiszowiec i Giszowiec czy ulicę Gospodarczą z osiedlem Paderewskiego przez tereny Doliny Trzech Stawów, samorząd chce stworzyć infrastrukturę, mającą przekonać mieszkańców do codziennego przemieszczania się na rowerach.

Na podstawie podpisanych w piątek porozumień, powstanie 30-kilometrowa velostrada łącząca Gliwice, Zabrze, Rudę Śląską, Świętochłowice, Chorzów i Katowice, niespełna 10-kilometrowe połączenie rowerowe Katowic z Sosnowcem oraz ponad 9-kilometrowe z Mysłowicami, a także prawie 17-kilometrowa trasa z Sosnowca, przez Czeladź i Będzin do Dąbrowy Górniczej.

W kolejnych etapach powstaną trasy z Katowic, przez Siemianowice Śląskie, Chorzów i Bytom do Piekar Śląskich (15,5 km), z Tarnowskich Gór do Bytomia (14 km) oraz z Katowic do Tychów (10-17 km).