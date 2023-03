Zakończyła się przebudowa mostu na Sanie, łączącego podkarpackie gminy: Radomyśl nad Sanem i Zaleszany w pow. stalowowolskim. "To jedyny łącznik pomiędzy tymi gminami" - zauważył w poniedziałek wiceminister infrastruktury Rafała Weber.

Przebudowany most w ciągu drogi Radomyśl – Skowierzyn / Ministerstwo Infrastruktury /

Zakończony drugi etap remontu mostu na Sanie w Radomyślu objął dolną część przeprawy. Pierwszy etap dotyczył części jezdnej; zakończył się w 2017 r. i obejmował remont płyty mostu, nawierzchni jezdni, chodników, systemu odwodnienia, urządzeń dylatacyjnych, balustrad i barier.

Cała inwestycja składała się z dwóch elementów: kontynuacji przebudowy mostu na Sanie oraz modernizacji ok. 1,3 km drogi od mostu do skrzyżowania z drogą wojewódzką w centrum Radomyśla, czyli ul. Legionów.

Całkowita wartość inwestycji to 6,1 mln zł, z czego na most przeznaczono ponad 4,1 mln zł, a na drogę - 2 mln zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 4 mln zł (w tym 2,4 mln zł na most); pozostałe środki pochodziły z powiatu i gminy Radomyśl nad Sanem.

/ Ministerstwo Infrastruktury /

W związku z zakończeniem inwestycji w Radomyślu nad Sanem w poniedziałek odbył się briefing prasowy z udziałem m.in. wiceministra infrastruktury Rafała Webera i starosty stalowowolskiego Janusza Zarzecznego.

Starosta zapewnił, że krakowska firma, która wykonała przebudowę mostu, zrealizowała zadanie "bardzo solidnie, w terminie". Inwestycja trwała rok. Rozpoczęliśmy w zeszłym roku w kwietniu, teraz, w marcu odbieramy. Jesteśmy zadowoleni z jakości wykonania tych prac. Prace były trudne, ale były bardzo dobrze prowadzone. (...) Most jest zarówno na górze, jak i na dole wyremontowany, możemy spokojnie jeździć - zapewnił Zarzeczny.

Mieszkańcy tych gmin każdego dnia niemal przejeżdżają z jednej do drugiej do pracy, do szkoły, do rodziny, do znajomych, do ośrodków zdrowia, które są i w Zaleszanach, i w Radomyślu, dlatego dobrze się stało, że droga jest przebudowana, że jest lepsza i że można po prostu bezpiecznie z niej korzystać - stwierdził Weber.

/ Ministerstwo Infrastruktury /

Uczestniczący w briefingu wójt Radomyśla nad Sanem Jan Pyrkosz wskazał na współpracę samorządów przy tej inwestycji, dzięki której udało się osiągnąć zamierzony cel. Zauważył, że most łączy gminy Radomyśl nad Sanem i Zaleszany, a także woj. podkarpackie z woj. świętokrzyskim.

Wiceminister Weber przypomniał, że już niedługo wojewodowie ogłoszą kolejny nabór do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przypomniał, że w ciągu siedmiu lat ponad 16 mld zł z tego funduszu na inwestycje przyniosło poprawę blisko 24 tys. km dróg.