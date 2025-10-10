W jednym z mieszkań przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie na Podkarpaciu zostały znalezione dwa ciała. Do zdarzenia doszło w czwartek, natomiast w piątek policja poinformowała, że trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci mężczyzn. Zajmuje się tym prokuratura.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

W czwartek około godz. 18 policja dostała zgłoszenie, że w budynku mieszalnym przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie znaleziono zwłoki dwóch mężczyzn.

Na miejsce od razu skierowano funkcjonariuszy z grupy operacyjno-procesowej, a także technika kryminalistyki. Prokurator wydał decyzję, by ciała zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych.

W piątek o poranku służby poinformowały, że trwa wyjaśnianie szczegółowych okoliczności śmierci mężczyzn.

"Realizowane czynności nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Krośnie" - podali mundurowi.