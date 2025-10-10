Leżąca na chodniku, nieprzytomna kobieta, a obok niej trójka małych dzieci - na taki widok natknęli się niedawno przechodnie i policja w Kwidzynie (woj. pomorskie). Od razu rozpoczęła się walka o jej życie.

Walka o życie nieprzytomnej matki. Poruszające chwile na ulicy w Kwidzynie (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Przed godz. 7:30 w Kwidzynie przechodnie zauważyli nieprzytomną kobietę leżącą na chodniku - obok niej stała trójka małych dzieci.

Pierwszy na miejscu świadek rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową, którą do przyjazdu karetki kontynuowali policjanci.

Funkcjonariusze zapewnili dzieciom niezbędną opiekę (ogrzewanie w radiowozie) i przekazali je rodzinie.

Do wspomnianej sytuacji doszło w ubiegłym tygodniu przy ul. Żeromskiego w Kwidzynie, ok. godz. 7:30 rano.

Przechodnie zauważyli, że na chodniku leży nieprzytomna kobieta, a obok niej jest trójka małych dzieci. Jeszcze przed przyjazdem służb przechodzień rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową, którą przejęli od niego przybyli na miejsce policjanci.

Kobieta nie dawała oznak życia, a resuscytacja trwała aż do przyjazdu karetki. Załoga karetki zabrała ją do szpitala w Sztumie.

Mundurowi zaopiekowali się dziećmi - 6-letnim, rocznym i dwumiesięcznym. Cała trójka trafiła do radiowozu, by się nie wychłodzić. Później przekazano ich rodzinie.

Policjanci podkreślają, że dzięki wzorowej postawie przechodnia, który jako pierwszy ruszył z pomocą, a także szybkim i zdecydowanym działaniom sierż. szt. Krzysztofa Strelaua i st. post. Nataniela Wójtowicza, życie kobiety udało się uratować.

Policja apeluje: Nie bądźmy obojętni

Policja apeluje, aby w podobnych przypadkach nie pozostawać obojętnym. Najważniejsze kroki, jakie należy podjąć, to: