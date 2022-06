Rzeszów, Lublin i Białystok - to trzy miasta, w których w czerwcu, lipcu i sierpniu odbędą się koncerty, spektakle, wystawy i pokazy w ramach festiwalu Wschód Kultury. Rzeszowska część "Wschodu Kultury" nosi nazwę "Europejski Stadion Kultury".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / Shutterstock

ESK to festiwal, który co roku przyciąga do Rzeszowa tłumy mieszkańców regionu i turystów z całego świata. Odbywa się już po raz dwunasty, a od 2013 roku jest częścią większego projektu - festiwalu Wschód Kultury integrującego środowiska artystyczne miast Polski Wschodniej (Rzeszów, Lublin, Białystok) i artystów krajów Partnerstwa Wschodniego (m.in. Ukraina, Gruzja, Armenia) - informuje rzeszowski urząd miasta.

Kto zagra na koncercie głównym?

Koncert odbędzie się w Parku Sybiraków 24 czerwca, w godzinach 20:00-23:30. W jego ramach wystąpi Kaśka Sochacka, a także tzw. kolektywy, czyli duety polsko - zagraniczne:

Viki Gabor i Malene (Armenia),

Ania Rusowicz i Julija Belei (Ukraina),

Błażej Król i Alyona Alyona (Ukraina),

Afromental i Tautumeitas (Łotwa).

Każdy z Kolektywów zagra osobny, oryginalny mini koncert dopasowany do estetyki występujących artystów i ich stylu muzycznego. W wyniku tej współpracy powstają międzynarodowe kolaboracje, które pokazują, że muzyka funkcjonuje ponad podziałami, łączy odmienne kultury i zaciera wymyślone przez człowieka granice - informuje urząd.

Koncert główny poprowadzi aktor filmowy i telewizyjny, Józef Pawłowski.

Gitarowy hymn dla Ukrainy

Występ Kaśki Sochackiej poprzedzi wyjątkowa akcja. Zostanie odegrany gitarowy hymn Ukrainy - Polish Guitar Masters for Ukraine.

Utwór rozpocznie się wierszem nagranym przez Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Ukrainy.

Cytat Ten spontaniczny symbol wsparcia został po raz pierwszy wykonany pod koniec lutego bieżącego roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Teraz będzie powtórzony w stolicy Podkarpacia - do wspólnego grania są zaproszeni wszyscy chętni - mieszkańcy Rzeszowa, okolic i przyjezdni - podaje Urząd Miasta Rzeszowa.

Wszystkie wydarzenia Europejskiego Stadionu Kultury są bezpłatne

W tym roku Europejski Stadion Kultury odbędzie się w 16. lokalizacjach na terenie Rzeszowa. Większość z nich zaplanowano w Klubie Festiwalowym w fosie Zamku Lubomirskich i przy Fontannie Multimedialnej:

25 czerwca zagrają Alyona Alyona, a także Atlvnta, Luna i RSC z artystkami z Ukrainy,

26 czerwca z kolei projekt Nachum z muzyką żydowską.

W Klubie pojawią się też między innymi Największy Bęben Świata i wystawa Acts of Memory, odbędą się warsztaty rodzinne z jogi, Smyk Arena RDK, Przestrzeń Wymiany Myśli i Silent Disco.

Wzdłuż alei Lubomirskich zaparkują food trucki z kuchnią z różnych zakątków świata, a także m.in. projekt Wina Wschód.

Inne wydarzenia festiwalowe to między innymi:

występ Orkiestry na Dużym Rowerze na ul. 3 Maja,

performance Oddźwięk w Rzeszowskich Piwnicach,

spektakl Mokosz w Teatrze im. W Siemaszkowej,

zawody tańca ulicznego Bitwa o Wschód,

Łąka Kwietna na Bulwarach,

performance in/suspense LineAct na budynku ratusza,

wystawa w Rzeszowskiej Galerii Fotografii,

Mobilny Stadion Kultury.

Pełny program jest dostępny na stronie: https://stadionkultury.pl/.