Szpital wojewódzki w Przemyślu (woj. podkarpackie) wzbogacił się o pododdział kardiochirurgii. Kosztem 35 mln zł powstał m.in. blok operacyjny. Oddział liczy 20 łóżek.

Nowo powstały pododdział kardiochirurgii, który będzie działał w ramach istniejącego w szpitalu oddziału kardiologii, został w poniedziałek uroczyście otwarty.

Jak powiedziała dyrektorka szpitala Barbara Stawarz, utworzenie oddziału jest dopełnieniem oddziałów już funkcjonujących w strukturze szpitala.

Dodała, że utworzenie pododdziału znacznie zwiększa bezpieczeństwo podczas wykonywania skomplikowanych zabiegów w chirurgii naczyniowej.

A to pozwala nam na wykonywanie jeszcze bardziej skomplikowanych operacji - zaznaczyła.

Rzecznik prasowy placówki Paweł Bugira poinformował, że pacjenci, dzięki ścisłej współpracy z innymi oddziałami szpitala, uzyskają dostęp do kompleksowej opieki medycznej obejmującej pełną diagnostykę, multidyscyplinarne leczenie chorób serca i naczyń oraz rehabilitację po zabiegach kardiochirurgicznych.

Nowy pododdział obejmuje blok operacyjny, siedmiołóżkowy odcinek intensywnego nadzoru kardiochirurgicznego i dwudziestołóżkową część ogólną oraz zaplecze socjalne i techniczne - dodał.

Bugira zaznaczył, że w ramach inwestycji za prawie 10,5 mln zł kupiono niezbędne wyposażenie pododdziału, m.in. angiograf, stół operacyjny, lampy operacyjne czy osłony radiologiczne.

Dzięki tej aparaturze w przemyskim szpitalu będzie można wykonywać takie procedury, jak chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej, CABG - operacje pomostowania tętnic wieńcowych, a także operacje wad wrodzonych serca.

Koszt powstania pododdziału wyniósł w sumie ponad 35 mln zł, z tej kwoty 29 mln zł pochodziło z budżetu województwa, pozostała część to wkład własny szpitala.