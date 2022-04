Około 200 osób wyznania wschodniego wzięło udział we wspólnym wielkanocnym śniadaniu zorganizowanym w Centrum Pomocy Humanitarnej w Przemyślu. Spotkaniu towarzyszyło wiele wzruszeń, emocji, na wielu twarzach pojawiły się łzy.

Śniadanie wielkanocne dla uchodźców z Ukrainy w Centrum Pomocy Humanitarnej w Przemyślu / Darek Delmanowicz / PAP

W niedzielę, tydzień po świętach katolików, przypada tegoroczna Wielkanoc wiernych obrządków wschodnich.



Obecnie w Centrum Pomocy Humanitarnej przebywa ok. 500 osób. Na śniadanie przy stołach, które rozstawione były w sąsiedztwie łóżek polowych zdecydowało się zasiąść ok. 200 osób. Na stołach był żurek, wędliny, jajka i ciasta.



W uroczystości udział wzięli księża rzymskokatoliccy, prawosławni i greckokatoliccy, był również prezydent Przemyśla Wojciech Bakun i wójt gminy Przemyśl Andrzej Huk. Podczas wspólnej modlitwy nie zabrakło chwil wzruszenia. Uchodźcy dziękowali za okazaną im do tej pory pomoc.



Jedna z osób, pani Larysa w czasie modlitwy ze łzami w oczach dziękowała Polakom. Dziękuję wam za okazane serce w imieniu ocalałych, ale i tych, których już nie ma, mieszkańców zrównanych z ziemią ukraińskich miast, miasteczek i wiosek - mówiła. Wymieniła m.in. takie miasta jak Charków, Borodzianka, Bucza.



Reporterowi PAP powiedziała, że jej mąż i syn walczą na froncie przeciwko Rosjanom. Podkreśliła, że nie rozumie tej agresji, nie wie skąd i dlaczego tyle przemocy doświadczają Ukraińcy. Nie ma żadnego uzasadnienie dla zabijania cywili, w tym szczególnie dzieci - dodała Larysa.



Ukrainka jest bardzo wdzięczna Polakom za okazane serce, za wszystko, co robią dla ludzi uciekających przed wojną.



Wspólne śniadanie przygotowali pracownicy Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wolontariuszki z Koła Gospodyń Wiejskich w Bolestraszycach, przy współpracy z Urzędem Miejskim w Przemyślu i gminą Przemyśl.