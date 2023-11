​Od 31 października do 5 listopada w sali im. Michała Bobrzyńskiego w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbywają się specjalistyczne szkolenia i warsztaty z zakresu digitalizacji zabytków archeologicznych. Prowadzą je badacze amerykańscy z CyArk - znanej organizacji non-profit z Kalifornii, jednej z wiodących na świecie, jeśli chodzi o digitalizację zabytków dziedzictwa kulturowego, w tym także tych znajdujących się pod patronatem UNESCO.

/ Uniwersytet Jagielloński / Materiały prasowe

Pomysłodawcami szkolenia byli młodzi badacze z ukraińskiej Fundacji Archaic. Krakowskie warsztaty są częścią większego projektu "Ukraine Cutural Heritage Response Initiative" sponsorowanego przez Ambasadę USA w Kijowie oraz Departament Stanu USA.

Warsztaty w Collegium Maius są prowadzone dla grupy 13 muzealników ukraińskich z 3 jednostek: Muzeum Narodowego Historii Ukrainy w Kijowie, Narodowego Muzeum Historycznego w Dnipro (dawny Dnietropietrowsk) oraz Narodowego Rezerwatu Chortyca.

Koordynatorem ze strony polskiej jest dr hab. Radosław Palonka, prof. UJ z Wydziału Historycznego UJ.

Bardziej dostępne dziedzictwo Ukrainy

/ Uniwersytet Jagielloński / Materiały prasowe

Po zakończeniu szkoleń i ćwiczeń dokumentacyjnych prowadzonych przez Amerykanów, przy wsparciu naukowców z UJ, muzealnicy ukraińscy powrócą do kraju, żeby tam przeprowadzać digitalizację zbiorów archeologicznych i innych oraz szkolić kolejne osoby.

Cyfrowe zbiory danych z Ukrainy powstałe w wyniku tego projektu zostaną później udostępnione w internecie i posłużą dwóm celom: wspieraniu nieco innego wykorzystania materiałów akademickich w celach edukacyjnych i pokazania bogatego i różnorodnego dziedzictwa Ukrainy.

Osobiście cieszę się, że udało się namówić kolegów amerykańskich i ukraińskich do przeprowadzenia tych warsztatów w Krakowie i to na Uniwersytecie Jagiellońskim. Duże podziękowania należą się też dyrekcji Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius za udostępnienie na cały tydzień sali konferencyjnej oraz dyrekcji Instytutu Archeologii UJ. My także korzystamy z tych szkoleń, porównując metodologię i organizację naszej pracy związanej z digitalizacją zabytków z tą prowadzoną przez Amerykanów. Tu dużo jest do wzajemnej nauki - podkreśla dr hab. Radosław Palonka, prof. UJ.

Zaproszenie na wykład otwarty

/ Uniwersytet Jagielloński / Materiały prasowe

W poniedziałek 6 listopada o godz. 12.00 w sali im. Michała Bobrzyńskiego odbędzie się wykład otwarty prowadzony przez dr. Simona Radchenko, dyrektora Fundacji Archaic i pracownika Muzeum w Uniwersytetu w Stavanger Norwegii pt. "Two years at war: what’s happening and what will happen with Ukrainian heritage?", który podsumuje działania związane z warsztatami, ale też przedstawi obecną sytuację związaną z ochroną zabytków na Ukrainie i problemami, z jakimi borykają się tamtejsze muzea.

Już przed wojną muzea ukraińskie borykały się z wieloma problemami, które zostały tylko spotęgowane przez działania wojenne, a część zbiorów została zniszczona lub wywieziona. Dlatego tak ważna jest cyfrowa dokumentacja kolekcji muzealnych na Ukrainie. W tym projekcie postawiliśmy głównie na młodych, choć nie tylko, muzealników z Ukrainy, głównie tych, którzy znają język angielski przynajmniej w małym stopniu lub są zainteresowani technikami digitalizacyjnymi - mówi dr Simon Rachenko.

Kierownikiem zespołu amerykańskich specjalistów jest Kacey Hadick z CyArk.