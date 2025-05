Rozbito zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją i dystrybucją nielegalnych papierosów. W wyniku akcji policji zatrzymano osiem osób i zabezpieczono ponad tonę tytoniu oraz setki tysięcy papierosów.

Rozbita grupa przestępcza nielegalnie produkująca papierosy / CBŚP /

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją i dystrybucją nielegalnych papierosów.

Jak poinformowała podkomisarz Edyta Chabowska, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, grupa przestępcza działała na terenie województw podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

Śledczy ustalili, że grupa zajmuje się nielegalnym zakupem liści tytoniu, a następnie ich rozdrabnianiem na krajankę tytoniową oraz jej dalszą dystrybucją na terenie kraju. W ramach przestępczej działalności grupa produkowała także nielegalne papierosy, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu - powiedziała podkom. Chrabowska.

Przeszukania i zatrzymania

Wspólne działania służb objęły przeszukania w 22 miejscach na terenie województw małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Zatrzymano osiem osób - wszyscy to obywatele Polski.

Podczas akcji zabezpieczono ponad tonę suszu i krajanki tytoniowej, ponad 422 tysiące papierosów, 30 tysięcy gilz papierosowych, 354 litry wódki oraz 456 litrów płynu o zapachu alkoholu.

Na miejscu funkcjonariusze znaleźli także liczne urządzenia służące do produkcji papierosów, w tym maszyny do nabijania i pakowania, foliarki, maszynki do cięcia suszu, rozdrabniacze, urządzenie do mieszania tytoniu oraz dwa busy.

Rzecznik prasowy CBŚP podkom. Krzysztof Wrześniowski poinformował, że podczas przeszukań zabezpieczono także gotówkę w wysokości 17,4 tys. zł oraz sześć samochodów i skuter o łącznej wartości około 250 tys. zł.

Duże straty dla państwa

Według szacunków służb tylko w odniesieniu do zabezpieczonego towaru, straty Skarbu Państwa wynoszą około 1,6 mln złotych.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu pięciu mężczyzn na trzy miesiące, wobec pozostałych trzech zastosowano tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze.

Śledztwo, które nadzoruje Prokuratura Krajowa, ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone kolejne zatrzymania.