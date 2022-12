Od poniedziałku, 19 grudnia ulicą Batorego pod wiaduktem kolejowym znów kursować będą autobusy rzeszowskiej komunikacji publicznej. Chodzi o linie: 9, 12, 29, 59 oraz N1 - informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W związku z przywróceniem kursów zmieniają się godziny odjazdów autobusów z poszczególnych przystanków. ZTM prosi pasażerów o zapoznanie się z nowymi rozkładami jazdy, które dostępne będą na stronie internetowej ztm.rzeszow.pl oraz na przystankach.

W nowych rozkładach jazdy wprowadzono stałe częstotliwości kursowania niektórych linii, przykładowo linia 59 w dni robocze będzie odjeżdżać z pierwszych przystanków co 30 minut, natomiast linia nr 12 rozpoczyna kursy z częstością odjazdów co 10, 15 lub 30 minut w ciągu dnia oraz co godzinę w porze nocnej.

Kursy autobusów linii nr 9 będą miały mniejszą regularność, ale w zamian uzupełniają przerwy pomiędzy kursami na wspólnej części trasy z linią nr 15.

Linia nr 29 zapewni dojazd w godzinach szczytu porannego i popołudniowego osobom pracującym w zakładach pracy znajdujących się w rejonie ulic Przemysłowej i Siemieńskiego.

Linia N1 - (kursy w kierunku ul. Obrońców Poczty Gdańskiej) będzie miała nowe miejsce przesiadkowe pomiędzy liniami nocnymi - przy ul. Bardowskiego. To miejsce zostało wyznaczone na czas trwania budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Po zakończeniu budowy będzie znajdowało się ono w pobliżu RCK.

Nie zostanie natomiast przywrócona linia 5. Jak wyjaśnia ZTM spowodowałoby to ponowne nałożenie się połączeń na trasie Trembeckiego - Powstańców Warszawy z linią 12. W celu zapewnienia obsługi os. Matysówka, w zamian za kursy linii 5, wydłużono część kursów linii nr 18 do przystanku końcowego na tym osiedlu, zachowując w dni robocze liczbę kursów oraz zbliżone godziny odjazdów. W soboty i niedziele realizowane będą cogodzinne odjazdy.

W związku z brakiem dotychczas funkcjonującego bezpośredniego połączenia z ulicą Hetmańską istnieją możliwości skorzystania z systemu przesiadkowego na przystankach znajdujących się przy al. Powstańców Warszawy (na linie: 6, 8, 13, 34, 37, 58).