RMF24

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To bardzo niespokojny poranek dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rano część mieszkańców dostała alert RCB: „UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce”. Potem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że mogło dojść do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane obiekty. Sygnały o tym, że coś spadło, napłynęły m.in. z Rudnika nad Sanem na Podkarpaciu. Tamtejszy urząd gminy i miasta wydał pilny komunikat.

„UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW! W związku z wydanym alertem i możliwym zagrożeniem apelujemy do wszystkich mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności” – czytamy w komunikacie zamieszczonym na profilu na Facebooku Urzędu Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem.

„Prosimy o pozostanie w domach, jeśli nie ma konieczności ich opuszczania. Dzieci powinny pozostać w domach i nie udawać się do szkół” – czytamy w komunikacie.

„Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów i stosowanie się do zaleceń służb oraz odpowiednich instytucji. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych. Prosimy o przekazanie tej informacji dalej. Prosimy o rozwagę i ostrożność!” – napisano w komunikacie.

W kolejnym komunikacie władze przekazały, że dziś odwołane zostały zajęcia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Rudniku nad Sanem. Pozostałe placówki oświatowe na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem pracują normalnie.

Apel Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zamieszczony na Facebooku / -

Mieszkaniec Rudnika nad Sanem na Podkarpaciu informował przed siódmą, że usłyszał odgłos silnika odrzutowego i po bardzo krótkim czasie doszło do eksplozji. „Jakiś obiekt wybuchł w pobliżu lasu. Było bardzo dużo dymu” - przekazał.

Alert RCB w Zamościu. Pilny apel do rodziców i opiekunów Po porannym alercie RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i podkarpacia dotyczącym zagrożenia z powietrza władze Zamościa poinformowały o sytuacji w lokalnych szkołach i przedszkolach. Zapewniono, że dzieci, które dotarły już do placówek, są bezpieczne…

Kilkanaście zgłoszeń na policję

Przed godz. 7 dyżurny otrzymał kilkanaście zgłoszeń, z których wynikało, że w rejonie Rudnika nad Sanem najprawdopodobniej mógł spaść jakiś obiekt. W rejon skierowano policjantów, poinformowano też inne służby. Weryfikujemy te informacje – mówi Eryk Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Nisku.

Zastępca burmistrza Rudnika nad Sanem Dariusz Świta przekazał, że w okolicy słyszalny był potężny huk. Przekazał, że do zdarzenia mogło dojść w kompleksie leśnym między Rudnikiem a miejscowością Kopki. Nie posiadamy szczegółowych informacji, co mogło się stać. Na miejscu pracują służby państwowej i ochotniczej straży pożarnej, które zabezpieczają rejon. Działania koordynuje policja – powiedział Świta.

Dodał, że według dostępnych mu informacji w okolicy nic się nie pali.

„Prezydent Karol Nawrocki informowany na bieżąco”. Komunikat szefa BBN „Prezydent RP Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej” - przekazał we wpisie na platformie X szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Rano Dowództwo Operacyjne poinformowało o naruszeniu…

Huk obok torów kolejowych

Jak informuje na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak, dyżurny ruchu w Rudniku nad Sanem usłyszał o godz. 6:48 huk wybuchu obok terenu kolejowego. „W trakcie sprawdzania pobliskiego terenu nie stwierdził widocznych szkód w infrastrukturze kolejowej. W związku z tym PKP PLK podjęły decyzję aby natychmiast z Leżajska w kierunku Rudnika wyjechała drezyna PLK w celu sprawdzenia całego odcinka” - dodał.

„Ruch kolejowy został wstrzymany na całym terenie województwa podkarpackiego do godz. 7:33. Obecnie wstrzymany został tylko ruch na linii 068 na odcinku Nisko - Rudnik nad Sanem - Łętownia. Aktualnie w tym odcinku pracują 2 drezyny PLK w celu sprawdzenia przejezdności linii” - informuje minister.

Płonący obiekt w miejscowości Chmielek. Tusk: Odebrałem meldunek Premier Donald Tusk poinformował w piątek rano, że otrzymał meldunek od ministrów obrony narodowej i spraw wewnętrznych. W okolicach miejscowości Chmielek w powiecie biłgorajskim (woj. lubelskie) doszło do upadku niezidentyfikowanego obiektu.…

Mogło dojść do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej

Rano ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik DORSZ, przekazał RMF FM, że sprawdzane są dwa przypadki dotyczące naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Pierwszy dotyczy właśnie okolic Rudnika nad Sanem. Drugi - okolic Chmielka i Nowego Lipowca w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.

Premier Donald Tusk przekazał, że odebrał meldunek od szefów MON i MSWiA Władysława Kosiniaka-Kamysza i Marcina Kierwińskiego o sytuacji w powiecie biłgorajskim w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. „Obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu działają odpowiednie służby” - podkreślił.

W nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Zniszczone zostały m.in. trzy mosty w Kijowie. Miał być to odwet za ostatnie trzy ataki Ukraińców na Most Krymski.