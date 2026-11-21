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Początek meczu ekstraklasy piłkarskiej Radomiak Radom – Wisła Kraków został przesunięty o 30 minut. Do ostatniej chwili ważyły się losy wejścia kibiców z Krakowa na sektor gości. Zamieszanie miało związek z nocnym aktem wandalizmu i zniszczeniami na trybunie dla przyjezdnych.

Mecz Radomiak Radom – Wisła Kraków rozpoczął się o godz. 20:45, z półgodzinnym opóźnieniem.

Wojewoda mazowiecki zdecydował w sobotę o zamknięciu sektora kibiców gości.

„Powodem decyzji jest nocny akt wandalizmu i celowe uszkodzenie furtki ewakuacyjnej” – poinformowała rzeczniczka wojewody Luiza Jurgiel-Żyła.

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Zamknęli trybunę tuż przed meczem. Oburzenie w Wiśle Kraków Wojewoda mazowiecki zdecydował w sobotę o zamknięciu sektora kibiców gości podczas planowanego na wieczór meczu piłkarskiego Radomiaka Radom z Wisłą Kraków. „Powodem decyzji jest nocny akt wandalizmu i celowe uszkodzenie furtki ewakuacyjnej” –…

Z decyzją tą nie zgodziły się władze Wisły Kraków, które domagały się wpuszczenia grupy 700 kibiców, którzy przyjechali z Krakowa.

Władze Radomiaka również chciały wpuszczenia kibiców Wisły. Poinformowały, że szkody zostały naprawione.

„Radomiak S.A. podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, zgodnie z którym powstałe uszkodzenia zostały usunięte zgodnie ze sztuką budowlaną, a Klub dysponuje stosowną opinią techniczną sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, potwierdzającą możliwość bezpiecznego użytkowania naprawionych drzwi ewakuacyjnych” - napisano w oficjalnym komunikacie.

Wisła groziła, że jej piłkarze nie wyjdą na boisko

Prezes Wisły Jarosław Królewski ogłosił, że piłkarze Wisły nie przystąpią do meczu, jeśli kibice krakowskiej drużyny nie zostaną wpuszczeni. Apelował m.in. do premiera Donalda Tuska i ministra MSWiA Marcina Kierwińskiego.

"Dwudziesta gospodarka świata nie jest w stanie zapewnić bezpiecznej organizacji meczu piłkarskiego z udziałem 600 kibiców gości? Wszystko z powodu incydentów wywołanych przez dwóch sprawców w kominiarkach, którzy wcześniej dopuścili się dewastacji stadionu - gdzie klub twierdzi, że usterka została usunięta? W efekcie setki kibiców mają pozostać poza stadionem, w warunkach odbiegających od elementarnych standardów bezpieczeństwa. To skandal i przykład skrajnej nieodpowiedzialności instytucji, których podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, a nie generowanie kolejnych zagrożeń" - napisał Królewski na platformie X.

Ostatecznie kibice Wisły otrzymali zgodę na wejście na stadion i mecz mógł się rozpocząć.

„Po spełnieniu warunków postawionych przez służby i wojewodę mazowieckiego Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu wycofał wcześniejszą negatywną ocenę bezpieczeństwa obiektu. W związku z tym cofnięta została również decyzja administracyjna Wojewody Mazowieckiego o zamknięciu sektora gości. Kibice przyjezdni będą mogli wejść na przeznaczoną dla nich trybunę” - czytamy w komunikacie wojewody mazowieckiego.

Kibice wpuszczani w I połowie

Zarząd Radomiaka przekazał, że kibice z Krakowa wejdą na sektor gości w trakcie pierwszej połowy meczu.

Prezes Królewski napisał jednak na platformie X: "Jeśli moi kibice nie wejdą w racjonalnym czasie. Zejdziemy z boiska”.