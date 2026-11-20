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Premier Tusk zwołuje pilną naradę z wojskiem, ministrami i szefami służb

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„W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej zwołałem naradę z udziałem ministrów, przedstawicieli Wojska Polskiego oraz szefów służb” - poinformował w komunikacie premier Donald Tusk. Jest to pokłosie m.in. tego, że o poranku służby natrafiły na szczątki obiektu latającego, który uderzył w ziemię w powiecie biłgorajskim na Lubelszyźnie po nocnym ataku Rosji na Ukrainę, jednym z największych od początku pełnoskalowej inwazji. Chodzi o okolice miejscowości Nowy Lipowiec i Chmielek. Są również doniesienia o innych lokalizacjach.