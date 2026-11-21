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Iran zaprezentował nagranie z podziemnego „miasta rakietowego”, w którym pokazano nową wyrzutnię zdolną do wystrzelenia dwóch pocisków na paliwo ciekłe. W sobotę co najmniej trzy tankowce zostały zaatakowane w cieśninie Ormuz lub w jej pobliżu – podała Associated Press.

Irańskie rakiety „Zolfaghar” na wystawie na placu Azadi w Teheranie (fot. ABEDIN TAHERKENAREH). Z prawej: fragment z filmu prezentującego „miasto rakietowe”.

Irańskie rakiety „Zolfaghar” na wystawie na placu Azadi w Teheranie (fot. ABEDIN TAHERKENAREH). Z prawej: fragment z filmu prezentującego „miasto rakietowe”. / PAP/EPA

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zaprezentował w sobotę nagranie z podziemnego „miasta rakietowego”, w którym pokazano nową wyrzutnię zdolną do wystrzelenia dwóch pocisków na paliwo ciekłe – podała AP.

Na nagraniu opublikowanym przez irańską agencję Tasnim i udostępnionym przez portal Iran International na platformie X widać wielokilometrowy, wysoki tunel, wzdłuż którego ustawiono setki pocisków rakietowych i pojazdów wojskowych.

Według AP prezentacja miała podkreślić potencjał rakietowy Iranu mimo wcześniejszych deklaracji USA o zniszczeniu jego arsenału.

Dwa tankowce trafione

Brytyjska agencja ds. bezpieczeństwa żeglugi UKMTO poinformowała, że w sobotę rano dwa tankowce zostały trafione pociskami podczas opuszczania Zatoki Perskiej przez cieśninę Ormuz.

Irańska marynarka wojenna podała natomiast, że przed południem tankowiec wpłynął na minę morską na wschód od cieśniny i stanął w płomieniach.

Nasilenie ataków – Iran wysyła światu sygnał

Według portalu Al-Dżaziry nasilenie ataków jest elementem świadomej strategii Teheranu, który utrzymuje, że kontroluje cieśninę i wymaga od statków uzgadniania tras z irańskimi władzami.

Jednostkom nieprzestrzegającym tych zasad grożą ataki lub wpłynięcie na miny. Iran wysyła w ten sposób sygnał: „Jeśli my nie możemy sprzedawać ropy, nikt nie będzie mógł jej sprzedawać” – ocenia Al-Dżazira.

Jak zauważa z kolei agencja AP, Iran nasila ataki na statki, dążąc do podniesienia światowych cen energii i wywarcia presji na USA, które blokują irańskie porty.

Według danych UKMTO w tygodniu zakończonym 18 listopada ruch statków przez cieśninę Ormuz był o około 65 proc. mniejszy niż przed wojną.