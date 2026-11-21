RMF24

W poniedziałek podczas spotkania Rady Północnoatlantyckiej poznamy propozycje pomocy NATO dla Polski. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Warszawa ma otrzymać „silne wsparcie wzmacniające ochronę wschodniej granicy”.

W poniedziałek w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli dojdzie do spotkania Rady Północnoatlantyckiej. Rozmowa będzie dotyczyła naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie rakiety. Polskę będzie reprezentować wiceminister obrony Paweł Zalewski.

„W najbliższym czasie otrzymamy od sojuszników z NATO silne wsparcie wzmacniające ochronę naszej wschodniej granicy! W poniedziałek w Kwaterze Głównej NATO odbędzie się nadzwyczajne spotkanie Rady Północnoatlantyckiej, na którym przedstawimy konkretne propozycje i określimy nowe możliwości działania” - zapowiedział w sobotę wieczorem na platformie X Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że w sprawie szczegółów rozmawiał w sobotę z naczelnym dowódcą Sojuszniczych Sił w Europie gen. Alexusem Grynkewichem. Podziękował też sekretarzowi generalnemu NATO Markowi Ruttemu za - jak napisał - deklarację w tej sprawie.

Rada Północnoatlantycka to najważniejszy organ decyzyjny NATO. Tworzą ją przedstawiciele wszystkich państw członkowskich Sojuszu (zazwyczaj ambasadorowie przy NATO, ale w razie potrzeby także ministrowie spraw zagranicznych, obrony albo szefowie państw i rządów).

Trzy obiekty wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną

W piątek wczesnym rankiem trzy rosyjskie obiekty wtargnęły w przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej Polsce podczas jednego z większych ataków na zachodnią Ukrainę. W dwóch miejscach na Podkarpaciu i jednym na Lubelszczyźnie spadły obiekty – w jednym przypadku prokuratura potwierdziła, że chodzi o rakietę Ch-101, dwa pozostałe przypadki najprawdopodobniej dotyczą rakiety i drona odrzutowego. Według służb w wyniku tego zdarzenia nikt nie doznał obrażeń.

„To jest ta rakieta”. Prokuratura o obiekcie, który spadł w Nowym Lipowcu Zakończyły się prace prokuratury i Żandarmerii Wojskowej w miejscu upadku obiektu latającego w Nowym Lipowcu (Lubelskie) – przekazała Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Śledczy czasowo przerwali prace w Mołodyczu (Podkarpackie), a jeszcze dziś mają…

Sekretarz generalny NATO, podczas sobotniej wizyty w Warszawie, podkreślił, że w związku z tym zdarzeniem był w kontakcie zarówno z polskim premierem, jak i prezydentem. Polska jest mocnym sojusznikiem, macie tutaj świetne wojska, a teraz musimy dokładnie ustalić, co się stało. Dowódca sił NATO w Europie zrobi wszystko, aby dowiedzieć się dokładnie, gdzie są zagrożenia dla naszego systemu odstraszania i obrony, aby w razie konieczności wdrożyć jakieś zmiany - zaznaczył Rutte.