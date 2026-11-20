RMF24

W okolicach miejscowości Chmielek i Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim (woj. lubelskie) mogło dojść do upadku niezidentyfikowanego obiektu. Na miejscu pracują służby. Jak informuje reporter RMF FM, natrafiono na szczątki obiektu latającego, który uderzył w ziemię. Nikomu nic się nie stało.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało dzisiaj rano o podejrzeniu, że w pobliżu miejscowości Chmielek i Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim (woj. lubelskie) mógł spaść nieznany obiekt. „Trwa sprawdzanie” – przekazano w oficjalnym komunikacie.

Na miejsce skierowano odpowiednie służby.

Władze apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju i niezbliżanie się do miejsca prowadzonej akcji.

O poranku o prawdopodobnych incydentach i tajemniczych obiektach informowali nas słuchacze, dzwoniąc na Gorącą Linię RMF FM. Zgłoszenie dostaliśmy m.in. z okolic Oleszyc w powiecie lubaczowskim na Podkarpaciu, a także właśnie z miejscowości Chmielek.

Ja ten wybuch słyszałem, bo ja mieszkam w prostej linii 7 km. Są alerty wszędzie, na razie w szkołach nie odwołano zajęć, ale dron spadł - powiedział nam słuchacz, który mieszka w okolicach miejscowości Chmielek.

Znaleziono szczątki obiektu latającego

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, służby natrafiły na szczątki obiektu latającego, który uderzył w ziemię na Lubelszczyźnie. Trwa jego dogaszanie. Chodzi o okolice Nowego Lipowca w powiecie biłgorajskim. To miejscowość położona niedaleko Chmielka. Jak usłyszeliśmy, nie ma zniszczeń i nikomu nic się nie stało.

Po godz. 8.00 wójt gminy Biłgoraj potwierdził w rozmowie z RMF FM, że na jej terenie w okolicach Nowego Lipowca znaleziono szczątki obiektu latającego.

Dariusz Świerczyński zaznacza, że najważniejsze obecnie dla lokalnych władz jest bezpieczeństwo mieszkańców.

Staramy się odwołać zajęcia w szkołach, bo to jest przede wszystkim problemem - zaznaczył.





”Podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez obiekty”. Wojsko wydało komunikat „Uwaga. W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały przekazane informacje o zagrożeniu z powietrza. Trwa weryfikacja,…

Ppłk Goryszewski dla RMF FM: Sprawdzamy dwa przypadki



Sprawdzamy dwa przypadki możliwego przekroczenia naszej przestrzeni i działamy w celu weryfikacji (...). Dzisiaj w nocy obserwowaliśmy zmasowany atak Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. W naszej przestrzeni operowały nasze i sojusznicze statki powietrzne. Nasze systemy były w gotowości całą noc. Teraz sprawdzamy prawdopodobne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej - powiedział reporterowi RMF FM Krzysztofowi Zasadzie ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik DORSZ.

Tuż przed godz. 8.00 premier Donald Tusk poinformował z kolei, że odebrał meldunek od szefów MON i MSWiA Władysława Kosiniaka-Kamysza i Marcina Kierwińskiego o sytuacji w powiecie biłgorajskim w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.

„Odebrałem pilny meldunek od szefów MON i MSWiA; obecnie nie ma zagrożenia, na miejscu działają służby” - czytamy we wpisie na platformie X.

Sprawą niezidentyfikowanych obiektów latających w powiecie biłgorajskim zajęła się prokuratura okręgowa w Lublinie.

"W związku ze zdarzeniem na terenie powiatu biłgorajskiego, dotyczącym ujawnienia niezidentyfikowanych obiektów latających, w miejscu ich upadku prowadzone są obecnie czynności procesowe w ramach śledztwa w niezbędnym zakresie (art. 308 k.p.k.). Działania na miejscu realizuje Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie we współpracy z Żandarmerią Wojskową oraz Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (SKW). Trwa zabezpieczanie terenu i ustalanie dokładnej liczby oraz charakteru obiektów" - czytamy we wpisie na platformie X.



Tuż przed godz. 9.00 prok. Marcin Kozak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, poinformował, że „prokuratura ma wiedzę i potwierdzenie o upadku jednego obiektu, w miejscowości Nowy Lipowiec”.

Na chwilę obecną jest zbyt wcześnie, żeby przesądzać, z jakim rodzajem obiektu latającego mamy do czynienia. Wiemy, że jest to obiekt latający i że upadł na polach w pobliżu miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim. Zabezpieczamy teren przed dostępem osób trzecich, ustalamy, czy nie ma zagrożenia dla miejscowej ludności oraz dla osób, które będą wykonywały czynności i jak tylko będzie ustalone, że teren jest bezpieczny, prokuratorzy wraz z Żandarmerią Wojskową wejdą na teren i będziemy zabezpieczać wszelkie ślady po upadku i po wybuchu tego obiektu - dodał prokurator.

Poinformowano też, że śledztwo jest prowadzone w kierunku stworzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób oraz w związku z bezprawnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.

Fot. Michał Czernek/PAP / PAP

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