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Linda Klimovicova pokonała Caijsę Hennemann 4:6, 6:4, 6:3 i polskie tenisistki we Włocławku wygrały ze Szwedkami 3:2 w meczu o awans do przyszłorocznych kwalifikacji Billie Jean King Cup.

Drużyna jest w dużej mierze nowa, ale nieobecność jednych jest szansą dla kolejnych. Mam nadzieję, że przy wsparciu sztabu oraz kibiców, na których obecność oraz doping liczymy, uda nam się sprostać wyzwaniu, jakim jest mecz ze Szwedkami - mówił przed rozpoczęciem rywalizacji ze Szwecją kapitan Dawid Celt. Okazało się, że zawodniczki wykorzystały okazję i wywalczyły awans do przyszłorocznych kwalifikacji, choć wcale nie było o to łatwo.

W piątek Gina Feistel uległa Kajsie Rinaldo Persson 4:6, 2:6, a Martyna Kubka pokonała Hennemann 7:5, 6:1. Sobota zaczęła się od wygranej polskiej pary deblowej, następnie Kubka przegrała z Lisą Zaar 6:3, 1:6, 6:7 (4-7).

Poza składem reprezentacji Polski z różnych przyczyn znalazło się aż pięć najwyżej notowanych tenisistek: Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linette, Magdalena Fręch i Katarzyna Kawa.

Kwietniowe kwalifikacje wyłonią uczestniczki Billie Jean King Cup Finals 2027. Polki kolejne rywalki poznają prawdopodobnie w styczniu. Dokładna data losowania nie jest jeszcze znana.