Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał Przemyślowi honorowy tytuł Miasta-Ratownika - poinformowało biuro prezydenta Ukrainy.

Dworzec w Przemyślu w pierwszych dniach wojny / Jacek Skóra / RMF24

Miasto zostało docenione za "bezprecedensową solidarność miejscowych władz, mieszkańców i wolontariuszy" z narodem ukraińskim oraz wszechstronną pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy zmuszeni byli do opuścić swój kraj po agresji Rosji.

Wcześniej w ten sposób uhonorowany został Rzeszów.

To Przemyśl, jako miasto przygraniczne stał się pierwszym bezpiecznym przystankiem dla ponad miliona obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. To tutaj od pierwszych dni konfliktu mogli oni liczyć na pomoc, której udzielali mieszkańcy, wolontariusze, międzynarodowe organizacje humanitarne itd. W ciągu czterech miesięcy miasto zorganizowało i rozdysponowało pomoc liczoną w dziesiątkach milionów. To wszystko dzięki sprawnej organizacji i współpracy z setkami organizacji i firm z Polski i całego świata! - napisał w reakcji na przyznanie tytułu prezydent Przemyśla Wojciech Bakun.

Zwrócił uwagę, że tytuł ten został przyznany miastu w symbolicznym dniu, kiedy w Polsce upamiętniamy ofiary na Wołyniu. Podkreślił znaczenie współpracy administracji, służb, wolontariuszy, firm i osób prywatnych i podziękował wszystkim, którzy włączyli się w dzieło pomocy.

Coraz częściej pojawiają się głosy, w tym takich znakomitych osobistości jak Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki - Pana Marka Brzezińskiego, że Przemyśl zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla! Ja nie mam co do tego wątpliwości! - podkreślił Wojciech Bakun.

Od wybuchu wojny w Ukrainie przez 60-tysieczny Przemyśl przeszło ponad milion uchodźców. Dla niektórych był to jeden z punktów na trasie podróży, inni zostali na dłużej. Od pierwszych dni uchodźcy mogli liczyć na ciepły posiłek, nocleg, skorzystać z pryszniców, dostać środki higieniczne i odzież.

Ci, którzy nadal są w mieście, zostali otoczeni pomocą prawną i psychologiczną, jeśli potrzebowali i chcieli z nich skorzystać, mogli zapisać dzieci do szkół i przedszkoli, mają dach nad głową i pomoc w poszukiwaniu pracy.

Uruchomiono Centrum Pomocy Humanitarnej. Przemyśl jest miejscem, z którego polskie i europejskie miasta oraz organizacje charytatywne z całego świata wysyłają na Ukrainę transporty z pomocą.