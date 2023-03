W ciemności, po błocie i kamieniach, szutrowych drogach i zagmatwanych ścieżkach - wieczorem z Jarosławia wyruszy Ekstremalna Droga Krzyżowa.

Krzyże dla uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w Jarosławiu/ Zdj. Archiwalne / Darek Delmanowicz / PAP

Ekstremalna Droga Krzyżowa rozpocznie się o godzinie 20. mszą w opactwie benedyktyńskim. Podzielona jest 19 tras, o różnej długości. Każdy pielgrzym decyduje sam, którą wybierze. Zasada jest taka, że można wędrować samodzielnie, albo w niewielkich grupach.



W Jarosławiu, oprócz regulaminowych tras, które mają ponad 40 kilometrów, jest też pięć krótszych o długości od 15 do 32 kilometrów. Nazwano je preludium do EDK, najczęściej decydują się na nie osoby słabsze i starsze.



Ks. Marek Pieńkowski, rektor kościoła pw. św. Mikołaja i św. Stanisława w Jarosławiu uważa, że udział w takiej wielkopostnej drodze krzyżowej jest niepowtarzalnym doświadczeniem i przeżyciem. Mierząc się z taką drogą, zbliżamy się trochę do doświadczenia, które miał Jezus podczas swojej wędrówki, czyli tego osiągnięcia krańca swoich możliwości fizycznych. Wtedy też rozważanie treści drogi krzyżowej Jezusa, przenika całego człowieka, włącznie z jego ciałem, nie dotyczy tylko myśli i uczuć - powiedział ks. Marek Pieńkowski.



Każdy pielgrzym niesie swój brzozowy krzyż. Chociaż trochę ciąży, ma ok. metr wysokości, można się go trzymać. To dodaje otuchy - dodał rektor jarosławskiego kościoła.



Trasy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej zostały wytyczone po asfaltowych, ale też szutrowych i leśnych drogach oraz zagmatwanych ścieżkach. Dla każdego pielgrzyma przygotowano dokładny opis szlaków.

Dochodzimy do uschniętej jodły, przy słupku leśnym skręcamy w lewo, a przy drewnianej kapliczce po prawej stronie idziemy prosto pod górę. Czyli zakręt po zakręcie, kawałek po kawałku, w punktach opisano, gdzie należy iść. I na tym polega trudność, że trzeba sobie radzić w terenie, który jest nieoznakowany i nie ma strzałek. Jest za to ciemno, błoto i kamienie - powiedział Wojciech Pysz, których przygotował ostateczny opis szlaków.



Ekstremalne Drogi Krzyżowe to inicjatywa ks. Jacka Stryczka, znanego z akcji Szlachetna Paczka. Do udziału w XI edycji, organizowanej w Jarosławiu, zagłosiły się 302 osoby.