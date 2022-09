​Blisko 850 tys. zł kosztować będzie projekt, w którego ramach 80 cudzoziemców z Podkarpacia uzyska pomoc w znalezieniu pracy. Co najmniej połowę uczestników szkolenia stanowić będą obywatele Ukrainy.

Projekt "Razem Możemy Więcej - program aktywizacyjny województwa podkarpackiego dla cudzoziemców" realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Jak poinformował dyrektor WUP Tomasz Czop, rozpoczęła się już rekrutacja uczestników szkolenia.

Projekt jest adresowany do cudzoziemców legalnie przebywających na terenie województwa podkarpackiego. Co najmniej połowę uczestników będą stanowili obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działami wojennymi i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej - wyjaśnił Czop.

W tym roku wsparciem zostanie objętych 40 uczestników. Kolejna grupa 40 osób będzie rekrutowana w przyszłym roku.

Jak podkreślił dyr. WUP, po zakończeniu procesu rekrutacyjnego rozpocznie się szkolenie, które przybierze różne formy. Zaczniemy od spotkań uczestników z doradcą zawodowym - dodał Czop.

Wśród zaplanowanych form działania są m.in. diagnoza i identyfikacja potrzeb uczestników wraz z określeniem ścieżki wsparcia przez doradcę zawodowego, wsparcie psychologiczne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz przedsiębiorczości.

W programie także szkolenie językowe

Uczestnicy projektu otrzymają też wsparcie w formalnościach związanych z uznawaniem wykształcenia i kwalifikacji. W trakcie spotkań uczestników z doradcą zawodowym i psychologiem będzie możliwość skorzystania z tłumacza języka obcego.

Rekrutacja rozpoczęła się w poniedziałek. Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać pod nr telefonu (17) 85-09-241 i (17) 74-32-853.

Realizacja projektu kosztować będzie blisko 850 tys. zł, pieniądze pochodzić będą z rezerwy Funduszu Pracy. Umowa na realizację projektu została podpisana z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025.

W podkarpackich urzędach pracy do tej pory zostało zarejestrowanych ok. 1,6 tys. obywateli Ukrainy. Dotychczas w regionie legalną pracę podjęło ok. 12,4 tys. Ukraińców.