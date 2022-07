​To prawdziwa gratka dla turystów. Można już zwiedzać nową atrakcję Leżajska. Chodzi o XVII-wieczną wieżę obronną, z której rozpościera się piękny widok na miasto i okolicę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wieża jest własnością leżajskiej farnej. Miasto użytkuje ją do 2030 r. W latach 2011-2012 przeprowadzono jej gruntowny remont. Miasto wybudowało schody od trzeciej do szóstej kondygnacji. Powstała też galeria na ostatnim poziomie wieży, służąca do podziwiania panoramy miasta i okolic - podaje portal nowiny24.pl

Wycieczka na szósty poziom tego obiektu wymaga pokonania 123 stopni stromych schodów. Na drugiej i trzeciej kondygnacji można oglądać multimedialną prezentację historii miasta. Z kolei na parterze mieści się punkt informacji turystycznej prowadzony przez powstałą w tym celu spółdzielnię socjalną.

Kiedy można zwiedzać wieżę?

Od początku maja do końca października, we wtorki i niedziele, w godz. 10:00 do 18:00. Grupy mogą liczyć do 10 osób z miejscowym przewodnikiem. Wstęp na wieżę jest bezpłatny. Z powodu stromych schodów oraz nisko zawieszonych belek sufitowych zwiedzający muszą zakładać kaski ochronne.

Dzieje historycznej budowli

Wieża służyła kiedyś do celów obronnych i wchodziła w skład miejskich obwarowań. Wzniesiona została staraniem Feliksa ze Skaryszewa na początku XVII w. jako sześciokondygnacyjny obiekt na rzucie kwadratu.

W 1834 r. spalił się jej dach wraz z drewnianą galerią okalającą od zewnątrz ostatnią kondygnację. Wieżę odbudowano, nadając dachowi kształt kopulastego hełmu zwieńczonego latarnią i kopułką z krzyżem.