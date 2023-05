Mural przedstawiający m.in. postać właściciela dóbr leskich z przełomu XV i XIV w. Piotra Kmity powstał na ścianie jednej z kamienic Leska. Malowidło jest pierwszym muralem w tym mieście i nawiązuje do 550-lecia nadania mu praw miejskich.

/ Miasto i Gmina Lesko /

Jak poinformowała w poniedziałek PAP Ewa Bończak z Urzędu Miasta i Gminy Lesko, inspiracją do powstania muralu były dwie zwycięskie prace uczennic Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku: Magdaleny Trebendy i Moniki Błażowskiej, wyłonione w konkursie na projekt takiego malowidła. Natomiast jego wykonawcą jest miejscowy artysta Marcin Kardasz, który zrealizował ostateczny projekt, łączący obie zwycięskie prace.

Trzeba przyznać, że artysta nie tylko zrobił to, co w jego mocy, aby praca przebiegała szybko i sprawnie, a efekt był na najwyższym poziomie, ale przede wszystkim włożył w swoje dzieło całe serce. Mural już cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz przyjezdnych, a jego motto "tradycja i nowoczesność" nawiązuje do dążenia władz gminy do synchronicznego rozwoju miasta i gminy Lesko opartego na tradycji - zaznaczyła Bończak.

Mural powstał na frontowej ścianie kamienicy, przy wjeździe do centrum Leska. Przedstawia historyczną postać Piotra Kmity, właściciela dóbr leskich z przełomu XV i XIV stulecia oraz legendarną Czarną Damę, która od kilku lat towarzyszy turystom odwiedzającym miasto w spacerze wiodącym przez najważniejsze zabytki Leska - wyjaśniła Bończak.

Mural został zrealizowany przez Gminę Lesko przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.