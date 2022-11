Ojciec poderżnął nożem swojej dorosłej córce gardło, a później to samo zrobił sobie. Do ataku doszło w poniedziałek, w Lubaczowie ( Podkarpackie). Oboje trafili do szpitala. Stan mężczyzny jest poważniejszy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, prok. Marta Pętkowska, do zdarzenia doszło w poniedziałek przed południem, na placu przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lubaczowie. Prawdopodobną przyczyną konfliktu były sprawy majątkowe. Ojciec chciał odebrać córce podarowaną wcześniej ziemię – wyjaśniła prokurator, dodając, że trwa ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia. Świadkiem zdarzenia była matka pokrzywdzonej i żona napastnika. Na miejscu pracuje prokurator, policja. Zabezpieczono także dwa noże, które miał ze sobą sprawca. Ojciec i córka trafili do szpitala. Stan mężczyzny jest poważniejszy.

