Donald Trump przekazał, że Iran poinformował USA, że jest "w stanie upadku". Według amerykańskiego przywódcy, Irańczycy mieli poprosić Amerykanów, by jak najszybciej otworzyli cieśninę Ormuz. Iran nie potwierdził tych doniesień.

"Iran właśnie nas poinformował, że jest 'w stanie upadku'. Chcą, żebyśmy 'otworzyli cieśninę Ormuz' jak najszybciej, a oni próbują rozwiązać sytuację ze swoimi władzami (Wierzę, że będą w stanie to zrobić!). Dziękuję za uwagę! Prezydent DONALD J. TRUMP" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Prezydent nie ujawnił jednak, kto dokładnie przekazał Amerykanom taką wiadomość ani nie podał szczegółów dotyczących jej treści. Co więcej, jak podkreśla portal Axios, Iran nie potwierdził oficjalnie, że zwrócił się do USA z prośbą o otwarcie cieśniny Ormuz.

Według amerykańskich mediów, Iran miał przedstawić Stanom Zjednoczonym nową propozycję pokojową, która skupia się na rozwiązaniu kryzysu wokół cieśniny Ormuz i amerykańskiej blokady morskiej. Dopiero w dalszej kolejności miałyby się rozpocząć negocjacje nuklearne.

Jednak, jak donoszą źródła, Donald Trump i jego zespół ds. bezpieczeństwa narodowego podchodzą do irańskiej propozycji z dużą ostrożnością i sceptycyzmem.