W związku z metą V etapu Tour de Pologne w środę w Rzeszowie kierowcy muszą spodziewać się sporych utrudnień w ruchu. Niektóre ulice w stolicy Podkarpacia będą całkowicie zamknięte już od godz. 9.

Kolarze startują do 4. etapu 79. Tour de Pologne w Lesku/ Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Jak poinformował w komunikacie rzeszowski magistrat, w środę od godz. 6 częściowo zamknięta będzie al. Cieplińskiego i ul. Lisa Kuli na odcinku od Piłsudskiego do pl. Śreniawitów. Do godz. 9 będzie można tamtędy przejechać, w obie strony, tylko jedną jezdnią. Od godz. 9 obie te ulice będą całkowicie wyłączone z ruchu, nie będzie można wjechać na nie również od strony Moniuszki, ks. Jałowego, Sokoła, Pułaskiego i Mochnackiego.

Trasa środowego przejazdu

Do stolicy Podkarpacia kolarze wjadą ul. Pienińską, ma to nastąpić ok. godz. 16. Później pojadą ul. Św. Walentego, Św. Rocha, Paderewskiego, Armii Krajowej i al. Niepodległości dotrą do al. Kopisto, przejadą przez most Zamkowy, ul. Kilara, pl. Śreniawitów, ul. Lisa Kuli, dotrą na al. Cieplińskiego.



Tam kolarze zawrócą i zrobią okrążenie ulicami Cieplińskiego, Lisa Kuli, pl. Śreniawitów i wjadą na ul. Hetmańską, Powstańców Warszawy, most Karpacki, znów Powstańców Warszawy, Sikorskiego, Łukasiewicza, Wieniawskiego, Matysowską, Św. Walentego, Św. Rocha, Paderewskiego, Armii Krajowej, Niepodległości, Kopisto. Dalej, przez most Zamkowy, Kilara, Lenartowicza, pl. Śreniawitów, Lisa Kuli, wjadą na ostatnią prostą, czyli al. Cieplińskiego, na której znajduje się meta.



Pierwsi zawodnicy na mecie powinni być między godz. 16.30 a 16.50.



Wszystkie wymienione ulice mają być zamknięte dla ruchu od godz. 15, jednak przez cały czas trwania etapu al. Powstańców Warszawy będzie przejezdna. Ruch na tej drodze ma odbywać się wahadłowo.