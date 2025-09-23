Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka we wrześniu obsłużył milionowego pasażera – poinformowali we wtorek przedstawiciele lotniska. To rekord, jeszcze nigdy w historii portu nie udało się przekroczyć liczby miliona obsłużonych pasażerów w niecałe dziewięć miesięcy.

Lotnisko w Rzeszowie bije rekordy / Shutterstock

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka zanotował historyczny wynik. We wrześniu obsłużono tu milionowego pasażera - nigdy wcześniej w historii tego lotniska nie udało się osiągnąć takiego wyniku w ciągu niecałych dziewięciu miesięcy.

Przedstawiciele portu podkreślają, że to efekt rosnącego zainteresowania bogatą siatką połączeń i coraz lepszych udogodnień dla podróżnych.

Rekordowy rok dla podrzeszowskiego lotniska

Władze lotniska nie kryją zadowolenia z osiągniętego wyniku.

Przekroczenie granicy miliona pasażerów już we wrześniu otwiera drogę do kolejnego rekordu. Prognozy wskazują, że do końca 2025 roku nasze lotnisko obsłuży ok. 1,2 mln podróżnych - przekazał Adam Hamryszczak, prezes portu lotniczego Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów.

Dla porównania, w 2024 roku milionowy pasażer pojawił się w listopadzie, a dwa lata wcześniej - dopiero w grudniu.

Lotnisko Rzeszów-Jasionka oferuje połączenia z największymi centrami emigracyjnymi i biznesowymi, takimi jak Nowy Jork, Londyn, Dublin czy Manchester. Z Rzeszowa można polecieć także do Warszawy i Monachium, skąd dostępna jest szeroka krajowa i międzynarodowa siatka połączeń.

Dużym zainteresowaniem cieszą się również wakacyjne kierunki czarterowe. Wśród najpopularniejszych destynacji znajdują się Turcja, Tunezja, Grecja, Hiszpania, Czarnogóra, Maroko, Bułgaria, Albania i Egipt.

Regularne loty odbywają się także do Włoch, Chorwacji i na Maltę.

W październiku siatka połączeń zostanie poszerzona o bezpośrednie loty do szkockiego Edynburga.



Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka realizuje program "Lotnisko przyjazne rodzinie", w ramach którego podróżni mogą korzystać z oddzielnych kolejek, specjalnie wyposażonych pokoi dla rodziców z dziećmi oraz dodatkowych udogodnień dla najmłodszych.

Na terenie lotniska dostępne są szybkie ładowarki do urządzeń mobilnych, dozowniki z darmową wodą pitną, a także strefa wypoczynku i stanowiska do pracy z nielimitowanym dostępem do WiFi.







