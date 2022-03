16 połączeń lotniczych, m.in. do Wenecji, Gdańska i Burgas, znalazło się w letniej siatce połączeń z podrzeszowskiego lotniska w Jasionce - poinformował na konferencji prezes portu Adam Hamryszczak. Podkreślił również, że lotnisko w części cywilnej funkcjonuje normalnie.

/ Darek Delmanowicz / PAP

Najważniejszą nowością w letniej siatce połączeń z Jasionki jest Wenecja - loty oferował będzie LOT.

Startujemy 12 czerwca, odlot o godz. 6.55, a już o godz. 8.50 będzie można dotrzeć do Wenecji. Sądzę, że to połączenie będzie cieszyło się dużym powodzeniem - poinformował prezes portu - Adam Hamryszczak. W sezonie letnim z Jasionki będzie można dotrzeć samolotami LOT również do Gdańska – od 7 maja, loty odbywać się będą dwa razy w tygodniu.

LOT z Jasionki będzie latał również do Nowego Jorku, Zadaru w Chorwacji, Warszawy i Olsztyna.

Węgierski Wizz Air w sezonie letnim będzie kursował z podrzeszowskiego lotniska (od 19 czerwca) na trasach do Burgas w Bułgarii, dwa razy w tygodniu. Poza tym przewoźnik będzie też latał do Oslo, Londynu i Eindhoven.

Z podkarpackiego lotniska lata również irlandzki przewoźnik Ryanair, który w letniej siatce będzie miał sześć regularnych połączeń: dwa do Londynu (lotniska Stansted i Luton), Bristolu, Dublina, Manchesteru i East Midlands.

Jak podkreślił Hamryszczak, w sumie w sezonie letnim oferowanych będzie 16 regularnych połączeń.

Prezes podrzeszowskiego portu podkreślił również, że lotnisko w Jasionce mocno włączyło się w akcję pomocy Ukrainie. Od miesiąca aktywnie uczestniczymy w działaniach akcji humanitarnej dla Ukrainy. Obsłużyliśmy ponad 350 samolotów transportowych z pomocą humanitarną dla tego kraju – powiedział Hamryszczak.