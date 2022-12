Do 22 grudnia turyści odwiedzający Muzeum – Zamek w Łańcucie mogą za symboliczną złotówkę zwiedzić Łaźnie Rzymskie, nazywane ordynackim spa. Znajdują się one w piwnicach rezydencji.

Łaźnie Rzymskie w podziemiach łańcuckiego zamku / Darek Delmanowicz / PAP

Mimo zakończenia głównego sezonu turystycznego, w grudniu i styczniu w łańcuckim zamku nadal otwarte będą wybrane ekspozycje. Oprócz Łaźni Rzymskich odwiedzać można także Centrum Edukacji Tradycji im. Jana Potockiego, zlokalizowane w dawnej Oranżerii i dawnej Ujeżdżalni.

W pozostałych zamkowych przestrzeniach w grudniu i styczniu prowadzone będą rutynowe prace porządkowe i konserwatorskie. Chodzi m.in. o woskowanie i froterowanie podłóg oraz konserwację eksponatów.

Łaźnie Rzymskie znajdują się w podziemiach łańcuckiego zamku. To ordynackie spa, powstałe w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Było to niezwykle nowoczesne miejsce, w którym wypoczywali ostatni właściciele rezydencji oraz ich goście.

Łaźnie Rzymskie były wyposażone m.in. w: niezwykle nowoczesne systemy grzewcze, urządzenia kąpielowe, saunę, urządzenia do elektroterapii, pomieszczenie z urządzeniami gimnastycznymi, pijalnię wód mineralnych i innych napojów, a także luksusowy pokój wypoczynkowy ze skórzanymi kanapami. Wodę do łaźni doprowadzano ze źródeł w Handzlówce. Wodociąg liczył niespełna 10 km. Niezwykle nowoczesne motory do saun, natrysków oraz kabin do kąpieli elektrycznej pochodziły z fabryki Siemensa.

Do czasów współczesnych zachowały się mocno zniszczone wanny i kabiny, a także znaczna część kafelków podłogowych, ściennych i sufitowych. Na ścianach w dużej części przetrwały malowidła groteskowo-arabeskowe. Nie zachowały się natomiast instalacje wodno-kanalizacyjne, które po wojnie zostały zdemontowane i zniszczone. Same pomieszczenia również zostały zniszczone m.in. przez niewłaściwie wyznaczane układy instalacji centralnego ogrzewania.

Dzięki projektowi dofinansowanemu ze środków z Funduszy Europejskich, a także z zasobów Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum, udało się odtworzyć Łaźnie Rzymskie oraz udostępnić je zwiedzającym. Zrekonstruowanie pomieszczeń wraz z detalami było możliwe dzięki zachowanym fotografiom archiwalnym z lat 20. i 30.

Koncert świąteczny w słynnej sali balowej

Plakat zapowiadający koncert / Muzeum-Zamek w Łańcucie / materiały promocyjne

Już w piątek w słynnej sali balowej łańcuckiego zamku odbędzie się koncert świąteczny. W programie są najpiękniejsze kolędy i piosenki świąteczne w nietuzinkowych aranżacjach na wibrafon, fortepian, kontrabas, instrumenty perkusyjne i głos.

Rozpoczęcie koncertu zaplanowane jest na godz. 18. Wystąpi Joanna Bejm Quartet w składzie:

- Joanna Bejm - śpiew,

- Kuba Kotowicz wibrafon fortepian,

- Tymon Trąbczyński - kontrabas,

- Patryk Dobosz - perkusja.

Bilety na koncert dostępne są w Sieni Zamkowej i w kasie w dawnej Oranżerii. Ich cena to 1 zł.