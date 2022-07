Wakacje to czas, gdy w Łańcucie można spotkać młodych muzyków z całego świata. W piątek w mieście rozpoczęły się słynne Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego. To już 48. odsłona tego wydarzenia.

48. Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie rozpoczęły się 1 lipca / Fotos s.c. Łyko /

Łańcuckie kursy potrwają do 27 lipca (turnus 1 - 1-13 lipca, turnus 2 - 15-27 lipca), weźmie udział 370 uczestników i 45 pedagogów. Jak informuje ich sekretarz Maryla Kotwica, oprócz młodych polskich muzyków w Łańcucie będzie można spotkać także gości z Estonii, Ukrainy, Niemiec, Chin, Chorwacji, Szwajcarii, Anglii, Francji, Włoch, Austrii oraz USA.

Pedagodzy, którzy przyjeżdżają do Łańcuta, by uczyć młodych muzyków, to od lat ścisła światowa czołówka. W tym roku organizatorzy zaprosili takie znakomitości jak: Konstanty Andrzej Kulka, Tomasz Strahl, Roman Lasocki, Maria Machowska, Katarzyna Budnik, Zdzisław Łapiński, Janusz Wawrowski, Agata Szymczewska, Monika Urbaniak-Lisik, Stanisław Firlej, Jan Kotula, Helga Storck, Roland Baldini i Helen Brunner.

Prawie 70 koncertów

Wśród pedagogów od lat przyjeżdżających do Łańcuta jest m.in. wybitny skrzypek Konstanty Andrzej Kulka (na zdj. drugi od lewej) / Fotos s.c. Łyko /

Tradycją jest organizowanie wieczornych koncertów, w których występują pedagodzy i uczestnicy kursów, często są to znakomitości estrad muzycznych, wybitni artyści, laureaci licznych konkursów międzynarodowych. Koncerty te traktowane są jako forma dydaktyki, ale jednocześnie są ogólnodostępne dla mieszkańców Łańcuta i turystów przebywających w mieście - tłumaczy RMF FM sekretarz kursów, Maryla Kotwica. Jak dodaje, w tym roku odbędzie się prawie 70 takich wydarzeń.

Oni też doskonalili swoje umiejętności w Łańcucie

W przeszłości uczestnikami łańcuckich kursów byli tacy artyści, jak m.in. Piotr Rubik, Robert Kabara, Bartłomiej Nizioł, Piotr Pławner, Janusz Wawrowski, Agata Szymczewska, Wojciech Koprowski, Maria Machowska, Katarzyna Budnik, Izabela Ceglińska, Natan Dondalski, Anna Gutowska, Tomasz Strahl, Agnieszka Marucha, Ewa Kowar-Mikołajczyk, Michał Bryła, Monika Urbaniak-Lisik, Ewa Guzowska, Jan Kotula, Maria Włoszczowska i Marcin Zdunik.