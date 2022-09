Od teraz jakość powietrza w Rzeszowie będzie monitorowana przez 38 czujników. Do końca roku będzie ich 60. Dane zbierane przez urządzenia na słupkach, będą na bieżąco udostępniane poprzez aplikację EkoSłupek, którą można pobrać na smartfony bezpłatnie.

Słupek miejskiego systemu czujników jakości powietrza / fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa / Materiały prasowe

"Tworzymy rozbudowaną i nowoczesną sieć, aby nie tylko kontrolować jakość, ale także edukować i budować ekologiczną świadomość wśród mieszkańców" – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Dane na temat jakości powietrza do tej pory były zbierane w Rzeszowie tylko przez dwa punkty obsługiwane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

"Dlatego tworzymy sieć, która pozwoli zbierać i udostępniać mieszkańcom precyzyjne dane w każdej części Rzeszowa. Dzisiaj uruchamiamy pierwszy etap miejskiego systemu monitoringu jakości powietrza, składający się z 38 czujników. Do końca roku będzie ich już 60. W skład naszego systemu wchodzą m.in. czujniki Miejskiego Zarządu Dróg, urządzenia na paczkomatach InPost, a także dziesięć słupków, które ustawiliśmy przy szkołach" – mówi prezydent Rzeszowa.

Projekt zakłada także organizację zajęć dla uczniów klas 6-8.

"Młodzież dowie się z nich m.in. jakie są główne źródła zanieczyszczeń i jak wpływać na ich ograniczenie. Prelegenci powiedzą także, jak należy się zachować, kiedy wskaźnik pokaże czerwony kolor, oznaczający złą jakość powietrza" – dodaje Jolanta Kaźmierczak, wiceprezydent Rzeszowa.

" Dane z naszych czujników, które zamontowaliśmy przy szkołach będą zbierane w czasie rzeczywistym i odczytywane co 10 minut. Zostaną wysłane do serwera i udostępnione w aplikacji, a także na ich podstawie słupki przy szkołach podświetlą się kolorem odpowiadającym aktualnej jakości powietrza. Będzie to jeden z sześciu kolorów, w skali według norm Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska" – mówi Marcin Grzanka, przedstawiciel firmy, która zamontowała czujniki i słupki przy szkołach.