Leśnicy apelują do grzybiarzy o wyobraźnię i rozsądek. Chodzi o ich nieodpowiedzialne zachowanie w czasie grzybobrania. Ostatnio doszło do sytuacji, w której karetka nie mogła udzielić pomocy poszkodowanej kobiecie, z powodu blokujących wjazd do lasu samochodów.