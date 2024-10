441 leków jest na najnowszej liście medykamentów, do których dostęp może być utrudniony - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Taki wykaz raz w tygodniu dla lekarzy i farmaceutów przygotowuje Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

/ Shutterstock

Na 441 leków, do których dostęp jest utrudniony, większość (ponad 300) ma swoje odpowiedniki.

Z drugiej strony, ponad sto preparatów nie ma zamienników. Są to np. tabletki dla osób z bólami w klatce piersiowej. Te tabletki są teraz łatwo dostępne tylko na Podlasiu. W pozostałych województwach - według wykazu Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego - są braki.

Ten problem dotyczy też jednego z syropów dla osób z niedoborami potasu. Tu braki są prognozowane aż do końca roku.

Co powinien zrobić pacjent?

Reporter RMF FM rozmawiał o tym problemie z farmakologiem klinicznym profesorem Jarosławem Woroniem.

Pacjent, którego dotyczy ten problem, powinien zgłosić się do lekarza prowadzącego. Pamiętajmy, że zamiana leków to nie jest decyzja handlowa. To decyzja terapeutyczna, która musi być podjęta w oparciu o znajomość profilu pacjenta i jego parametrów, które np. wśród seniorów, często się zmieniają. Chodzi o wskazania, przeciwskazania, ryzyko zamiany. W większości przypadków zamiennik będzie optymalny dla pacjenta. Zawsze warto kontaktować się z lekarzem, bo w wielu sytuacjach, choć nie każdej, można korzystać z terapii komplementarnej, czyli przy użyciu substancji, która jest. To wymaga indywidualnego podejścia do pacjenta. Część osób korzysta z usług krawca, a nie z ubrań dostępnych w marketach, produkcji przemysłowej, bo mają cechy, które uniemożliwiają kupienie ubrań z masowej produkcji. Leki będą działać skutecznie i bezpiecznie, jeśli będą personalizowane, nie ma dowolności - dodaje prof. Woroń.

W aptekach - według listy GIF - na szczęście są antybiotyki i leki przeciwwirusowe. Choć teraz w sezonie infekcyjnym zgłasza się po nie coraz więcej osób.

Jak sprawdzić, czy lek jest dostępny?

Pacjenci mogą najszybciej sprawdzić, czy potrzebny im lek jest dostępny, za pomocą bezpłatnych aplikacji i stron internetowych. Trzeba jednak pamiętać, że tam są informacje tylko z części aptek.

Ministerstwo Zdrowia niemal dokładnie dwa lata temu, w połowie października 2022 roku, zapowiadało stworzenie systemu monitorującego leki we wszystkich aptekach w kraju. Takich punktów jest ponad 11 tysięcy.

Ta zapowiedź wciąż nie została zrealizowana.