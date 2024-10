W ofercie Uniwersytetu Jagiellońskiego pojawiły się dwa nowe kierunki studiów stacjonarnych I stopnia: sztuczna inteligencja na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz East European Studies: Languages and Discourses.

Pozostałe nowości w ofercie UJ skierowane są do absolwentów studiów licencjackich. Wydział Filozoficzny postanowił poszerzyć swoją ofertę o kierunek analiza danych społecznych, który integruje treści z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem wiedzy z kierunków ścisłych (matematycznych i informatycznych). Kolejną nowością na Wydziale Filozoficznym jest pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną.

Wydział Lekarski proponuje z kolei kierunek dietetyka kliniczna.

Nowe kierunki studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim to między innymi Media Visual and Social Communication oraz English Division of Medicine.

Na liście nowości w ofercie studiów na Uniwersytecie Szczecińskim znalazły się m.in.: management w sporcie, International and European Business Law, Nauki o rodzinie - doradztwo, coaching, mediacje.

Design i komercjalizacja produktu to nowość w ofercie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uczelnia przyjęła w sumie blisko 4 tys. nowych studentów.