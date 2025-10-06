Rodzice małych dzieci w Rzeszowie mogą odetchnąć z ulgą. Miejskie żłobki wprowadziły sobotnie dyżury, które mają ułatwić życie rodzinom bez wsparcia bliskich. Nowa inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta.

Nowa oferta żłobków w Rzeszowie: opieka nad dziećmi także w soboty! / Shutterstock

Miejskie żłobki w Rzeszowie wprowadziły sobotnie dyżury, aby wesprzeć rodziców, którzy nie mają pomocy w opiece nad dziećmi.

Dyżury odbywają się raz w miesiącu w każdej placówce, a opieka nad dzieckiem jest płatna według ustalonych stawek.

Inicjatywa ma również na celu zwiększenie zainteresowania miejskimi żłobkami, w których wciąż są wolne miejsca.

Sobotnie dyżury - odpowiedź na potrzeby rodziców

W odpowiedzi na rosnące potrzeby rodzin, które często nie mogą liczyć na pomoc dziadków czy innych krewnych, miejskie żłobki w Rzeszowie zdecydowały się na wprowadzenie sobotnich dyżurów. Jak podkreślają przedstawiciele Miejskiego Zarządu Żłobków, to rozwiązanie ma pomóc rodzicom w załatwianiu codziennych spraw, robieniu większych zakupów czy po prostu w odpoczynku, gdy opieka nad najmłodszymi staje się wyzwaniem.

Rodzice mogą powierzyć swoje pociechy opiekunkom na kilka godzin - od trzech do pięciu - mając pewność, że dzieci są w bezpiecznym i znanym środowisku. Dyżury odbywają się w godzinach od 8 do 16, co daje szerokie możliwości dostosowania opieki do indywidualnych potrzeb.

Zainteresowanie rodziców i zasady korzystania

Przed wprowadzeniem nowej oferty, kierownicy żłobków przeprowadzili ankietę wśród rodziców. Wyniki były jednoznaczne - ponad 400 osób wyraziło chęć skorzystania z sobotnich dyżurów. Każda placówka wyznacza jedną sobotę w miesiącu na taki dyżur, a rodzice muszą zgłosić chęć udziału z dziesięciodniowym wyprzedzeniem. W zgłoszeniu podają, ile godzin dziecko będzie przebywać w żłobku, a placówka zapewnia odpowiednią liczbę opiekunów oraz - w razie potrzeby - posiłki.

Koszt opieki wynosi 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę oraz dodatkowo 10 zł za wyżywienie. Wysokość opłat została zatwierdzona przez radnych podczas ostatniej sesji miejskiej.

Wolne miejsca i konkurencyjna oferta

Nowa inicjatywa ma nie tylko wspierać rodziców, ale także przyciągnąć ich uwagę do miejskich żłobków. W placówkach wciąż dostępne są wolne miejsca - we wrześniu wykorzystanych było 83 procent z 1678 dostępnych. Wyjątkiem są żłobek "Calineczka" na osiedlu Drabinianka oraz jego filia przy ulicy Herbowej, gdzie wszystkie miejsca są już zajęte.

Dyrekcja żłobków liczy, że dzięki sobotnim dyżurom więcej rodzin zdecyduje się skorzystać z miejskiej oferty, która staje się coraz bardziej konkurencyjna na tle innych placówek opiekuńczych.

Nowe możliwości dla rodzin

Wprowadzenie sobotnich dyżurów w rzeszowskich żłobkach to krok w stronę lepszego dostosowania miejskiej oferty do potrzeb współczesnych rodzin. Dla wielu rodziców to szansa na chwilę wytchnienia i możliwość załatwienia pilnych spraw bez konieczności martwienia się o opiekę nad dzieckiem. Nowa propozycja już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem i może stać się wzorem dla innych miast w Polsce.