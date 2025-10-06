We wrześniu 2025 roku szacowana stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,6 proc. - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mimo lekkiego wzrostu, Polska pozostaje jednym z liderów pod względem najniższego poziomu bezrobocia w Unii Europejskiej.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według najnowszych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce na koniec września 2025 roku wyniosła 5,6 proc. To oznacza wzrost o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z sierpniem oraz o 0,6 punktu procentowego więcej niż przed rokiem. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 867,6 tys.

Różnice regionalne: Wielkopolska i Podkarpacie na przeciwległych biegunach

Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim - zaledwie 3,5 proc. Z kolei najwyższy wskaźnik bezrobocia występuje w województwie podkarpackim, gdzie sięgnął aż 9 proc. Te różnice pokazują, jak zróżnicowana jest sytuacja na rynku pracy w poszczególnych częściach kraju.



Polska na tle innych państw UE

Polska, mimo niewielkiego wzrostu bezrobocia, wciąż znajduje się w ścisłej czołówce państw Unii Europejskiej z najniższą stopą bezrobocia. Według danych Eurostatu, w sierpniu 2025 roku wskaźnik ten wyniósł 3,2 proc., co daje Polsce taki sam wynik jak Czechom. Niższe bezrobocie zanotowano jedynie na Malcie i w Słowenii (2,9 proc.).

Dla porównania, średnia stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 5,9 proc., a w strefie euro - 6,3 proc. Najwyższy poziom bezrobocia odnotowano w Hiszpanii, gdzie wyniósł on aż 10,3 proc.

