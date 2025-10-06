68-letni pracownik ochrony nie żyje - to tragiczny bilans wypadku, do którego doszło w poniedziałek we Wrocławiu na Dolnym Śląsku. Mężczyznę potrącił pociąg. Jak informuje reporterka RMF FM, maszynista był nietrzeźwy.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

W poniedziałek we Wrocławiu - na zajezdni technicznej przy ul. Kleczkowskiej - podczas przetaczania wagonów doszło do śmiertelnego wypadku.

68-letni pracownik ochrony został potrącony przez pociąg towarowy.

Maszynista był nietrzeźwy. Badanie wykazało ponad pół promila alkoholu we krwi.

Jak ustaliła reporterka RMF FM, został zatrzymany do czasu wytrzeźwienia i przesłuchania.