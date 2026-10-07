Atak w opactwie w Jarosławiu. Prokuratura przesłuchała nożownika

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Przemyska prokuratura przesłuchała nożownika, który dwa tygodnie temu w opactwie w Jarosławiu ranił pięć osób, w tym jedną śmiertelnie – dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga. Do przesłuchania doszło dzisiaj, podejrzany Ihor M., obywatel Ukrainy, przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Służby w miejscu ataku nożownika na terenie jarosławskiego Opactwa/fot. Piotr Polak

Służby w miejscu ataku nożownika na terenie jarosławskiego Opactwa/fot. Piotr Polak / PAP

Atak w klasztorze w Jarosławiu

Ihor M. zaatakował pięć osób na terenie opactwa w Jarosławiu 24 września. W wyniku odniesionych ran zmarł ks. Stanisław Zbojnowicz, a cztery inne osoby, ks. Marek Pieńkowski, ks. Adrian Mantykiewicz, Krzysztof G. oraz Ewa S., doznały obrażeń zagrażających życiu.

Podejrzany przyjechał do Polski z Niemiec. Chciał wrócić do Ukrainy, ale nie mógł przejechać przez granicę w Korczowej, ponieważ jego samochód nie miał ubezpieczenia OC. Mężczyzna zostawił auto i przypadkowe osoby podwiozły go do Jarosławia.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga, przemyska prokuratura w środę przesłuchała Ihora M. Ukrainiec przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Wcześniej mężczyzna nie był przesłuchiwany z uwagi na stan zdrowia.

Co wykazały wcześniejsze opinie biegłych psychiatrów?

Z ostatniego komunikatu przemyskiej prokuratury wynikało, że śledczy czekają na trzecią opinię biegłych psychiatrów w sprawie stanu zdrowia Ihora M.

Pierwsza opinia wskazywała na ostre zaburzenia psychotyczne, urojeniową interpretację wydarzeń oraz brak logicznego kontaktu. W drugiej opinii biegli dostrzegli jedynie nieznaczną poprawę w postaci ustąpienia wrogości oraz „normalizacji napędu psychoruchowego”.

Aktualnego stanu zdrowia psychicznego nie należy mylić z pojęciem poczytalności sprawcy w chwili czynu, od której zależy odpowiedzialność karna. Ta okoliczność będzie w śledztwie ustalana odrębnie – wyjaśniła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka przemyskiej prokuratury.

Ihor M. ma obrońcę z urzędu. Tymczasowy areszt odbywa w warunkach szpitala psychiatrycznego, na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.