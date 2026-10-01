Atak w klasztorze w Jarosławiu: Jest nowa opinia ws. podejrzanego Ukraińca

RMF24

Jest nowa opinia ws. Ihora M. – Ukraińca, który zaatakował nożem 5 osób w klasztorze w Jarosławiu. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, biegli na polecenie Prokuratury Okręgowej w Przemyślu stwierdzili, że stan zdrowia mężczyzny nieznacznie się poprawił, jednak nie na tyle, by mógł zostać przesłuchany przez śledczych.

Atak w klasztorze w Jarosławiu

Tydzień temu na terenie opactwa w Jarosławiu Ihor M. zaatakował pięć osób. W wyniku odniesionych ran zmarł ks. Stanisław Zbojnowicz, a cztery inne osoby, ks. Marek Pieńkowski, ks. Adrian Mantykiewicz, Krzysztof G. oraz Ewa S., doznały obrażeń zagrażających życiu.

Podejrzany przyjechał do Polski z Niemiec. Chciał wrócić do Ukrainy, ale nie mógł przejechać przez granicę w Korczowej, ponieważ jego samochód nie miał ubezpieczenia OC. Mężczyzna zostawił auto i przypadkowe osoby podwiozły go do Jarosławia.

„Ihor M. w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne”

Prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, przekazała reporterowi RMF FM, że tuż po przejęciu sprawy z Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu wydano postanowienie o kolejnym powołaniu dwóch biegłych lekarzy psychiatrów, aby ustalić aktualny stan zdrowia Ihora M. i stwierdzić, czy jest możliwość wykonania czynności procesowych z jego udziałem.

Dzisiaj otrzymaliśmy opinię od biegłych – podkreślę, że jest to opinia wydana pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywej opinii – wynika z niej, że w obecnym stanie zdrowia podejrzany Ihor M. w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne. Biegli stwierdzili także, że aktualny stan zdrowia podejrzanego Ihora M. nie pozwala jeszcze na udział w czynnościach procesowych. Tym samym nie możemy ogłosić podejrzanemu wydanego wobec niego postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Tak samo prokurator w dalszym ciągu nie może przesłuchać Ihora M. w charakterze podejrzanego – mówiła prok. Taciuch-Kurasiewicz w rozmowie z reporterem RMF FM.

Nieznaczna i niestabilna poprawa stanu zdrowia podejrzanego

Prokuratorka zaznaczyła, że w porównaniu do stanu zdrowia z 24 i 25 września (obejmujących poprzednią opinię) „biegli stwierdzili, że dostrzegają pewną, lecz jeszcze nieznaczną i niestabilną poprawę jego stanu zdrowia”. Zapowiedziała jednak kolejny wniosek do biegłych ws. badania stanu zdrowia podejrzanego, tak aby go przesłuchać i ogłosić mu zarzuty.

W tej sytuacji, wobec tej opinii z pewnością po upływie jakiegoś czasu wydamy kolejne postanowienie o powołaniu dwóch biegłych psychiatrów i będziemy ponawiać te pytania dotyczące stanu zdrowia i możliwości wykonywania czynności procesowych z udziałem podejrzanego Ihora M. – wyjaśniła prok. Taciuch-Kurasiewicz.

Areszt ma być dalej stosowany w szpitalu psychiatrycznym

Prokuratorka wyjaśniła, że Ihor M. ma status podejrzanego i jest aresztowany decyzją Sądu Rejonowego w Jarosławiu z soboty.

Ten areszt jest wykonywany w warunkach szpitala psychiatrycznego, oddziału psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. W dzisiejszej opinii wydanej przez biegłych też do tej kwestii się oni odnoszą, stwierdzając, że ten środek musi być wykonywany w dalszym ciągu w warunkach właśnie takiego oddziału – wskazała prok. Taciuch-Kurasiewicz.