Dramat w opactwie w Jarosławiu. Nowe informacje z prokuratury

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Przemyska prokuratura zwróciła się do biegłych psychiatrów o trzecią opinię ws. stanu zdrowia Ihora M. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób na terenie Opactwa Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu.

Prokuratura o dwóch wcześniejszych opiniach

Z najnowszego komunikatu przemyskiej prokuratury wynika, że śledczy czekają na trzecią opinię biegłych psychiatrów w sprawie stanu zdrowia Ihora M., podejrzanego o atak na terenie jarosławskiego opactwa. Chodzi o ustalenie, czy mężczyzna może zostać przesłuchany.

Pierwsza opinie psychiatryczna ws. Ihora M. wskazywała na ostre zaburzenia psychotyczne, urojeniową interpretację wydarzeń oraz brak logicznego kontaktu. W drugiej opinii biegli dostrzegli jedynie nieznaczną poprawę w postaci ustąpienia wrogości oraz „normalizacji napędu psychoruchowego”.

Aktualnego stanu zdrowia psychicznego nie należy mylić z pojęciem poczytalności sprawcy w chwili czynu, od której zależy odpowiedzialność karna. Ta okoliczność będzie w śledztwie ustalana odrębnie - wyjaśnia Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka przemyskiej prokuratury.

Gdzie przebywa Ihor M.?

Ihor M. ma obrońcę z urzędu. Tymczasowy areszt odbywa w warunkach szpitala psychiatrycznego, na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.

31-letni Ukrainiec Ihor M. jest podejrzany o to, że 24 września na terenie opactwa Jarosławiu zadał nożem liczne ciosy ks. Stanisławowi Zbojnowiczowi, co skutkowało jego śmiercią. Usiłował też pozbawić życia Krzysztofa G., ks. Marka Pieńkowskiego, ks. Adriana Mantykiewicza i Ewę S., powodując u nich ciężkie obrażenia ciała realnie zagrażające życiu.

Mężczyźnie grozi dożywocie.