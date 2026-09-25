Stan Ihora M. nie pozwala na przesłuchanie. Biegli stwierdzili objawy choroby psychicznej

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Stan Ihora M. nie pozwala na przesłuchanie i przedstawienie mu zarzutów - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Biegli stwierdzili u niego „nasilone objawy psychotyczne”. 31-letni Ukrainiec zaatakował wczoraj nożem pięć osób na terenie kompleksu klasztornego w Jarosławiu na Podkarpaciu. Jedna osoba zginęła. Prokuratura złoży wniosek o tymczasowy areszt w warunkach szpitalnych.

Do ataku doszło na terenie Jarosławskiego Opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej (fot. Piotr Polak)

Do ataku doszło na terenie Jarosławskiego Opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej (fot. Piotr Polak) / PAP

Dzisiaj ani w najbliższym czasie na pewno nie będziemy wykonywać czynności z udziałem podejrzanego Ihora M. - powiedziała prok. Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.

Śledczy otrzymali opinie biegłych psychiatrów.

Psychiatrzy stwierdzili, że Ihor M. w aktualnym stanie zdrowia psychicznego ujawnia objawy choroby psychicznej pod postacią ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych. Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu - wyjaśniła prokurator.

Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego - wyjaśniła prokurator.

Ihor M. przebywa obecnie w szpitalu psychiatrycznym.

Śledczy podkreślili, że wydana ekspertyza dotyczy wyłącznie bieżącego stanu zdrowia M., a nie jego poczytalności w momencie popełnienia przestępstwa.

To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa – zaznaczyła Taciuch-Kurasiewicz.

Wniosek o areszt

Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu opracowuje wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Ten środek będzie musiał być stosowany w warunkach szpitalnych.

Wniosek o areszt najprawdopodobniej jeszcze w piątek zostanie skierowany do Sądu Rejonowego w Jarosławiu, który od momentu jego złożenia ma 24 godziny na rozpoznanie sprawy. Sąd wyznaczył już dla podejrzanego obrońcę z urzędu.

Prokurator dodała, że gdy stan podejrzanego ulegnie poprawie i „ustaną przeszkody medyczne”, prokurator będzie miał 7 dni na ogłoszenie zarzutów i przesłuchanie.

Jak przekazała prokuratura, w sprawie wciąż są przesłuchiwani świadkowie, zbierane są i kompletowane informacje. Zebrany do tej pory materiał dowodowy dał śledczym podstawę do tego, żeby sformułować zarzuty.

Wciąż nie ma wyników badania krwi 31-latka, które dałyby odpowiedź na pytanie, czy w momencie ataku mógł być pod wpływem środków odurzających.

Prok. Bożena Harasz-Wołoszyn (P) i rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz (L) podczas konferencji prasowej ws. podejrzanego o zabójstwo obywatela Ukrainy Ihora M. przed Prokuraturą Okręgową w Przemyślu. Fot. Art Service / PAP

Czy Ihor M. walczył na froncie?

Prokurator, zapytana przez dziennikarzy, czy może potwierdzić informacje, że Ihor M. walczył na froncie w Ukrainie, odpowiedziała:

Nie mamy takich informacji. To są też okoliczności o charakterze drugorzędnym, jeżeli chodzi o meritum śledztwa i ustalanie okoliczności zdarzenia. Niewątpliwie będziemy zbierać wszelkie informacje w toku tego śledztwa (...). Na obecnym etapie skupiamy się na najbardziej istotnych i newralgicznych czynnościach śledztwa.



Atak na terenie opactwa

W czwartek 31-letni Ukrainiec Ihor M. zaatakował na terenie klasztoru w sumie pięć osób. Jedna z nich zmarła. W piątek prokuratura sformułowała wobec 31-latka zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała.