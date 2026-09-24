Jarosław: Atak nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek. Nie żyje ksiądz, są ranni

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Atak nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w miejscowości Jarosław na Podkarpaciu. Pięć osób zostało rannych - w tym trzech księży i kobieta. Jeden z księży zmarł. Napastnik został zatrzymany.

Do ataku doszło na terenie XVII-wiecznego opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu, zdj. Darek Delmanowicz

Do ataku doszło na terenie XVII-wiecznego opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu, zdj. Darek Delmanowicz / PAP

Atak na terenie opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Maciej Pałahicki, ok. godz. 9:30 policja w Jarosławiu została poinformowana, że na terenie opactwa sióstr benedyktynek przy ul. Benedyktyńskiej 5 nożownik zaatakował mężczyznę.

W szpitalu zmarł jeden z rannych księży

Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że rannych jest pięć osób - kobieta i czterech mężczyzn, w tym trzech księży. Wszyscy trafili do szpitala. Jeden z księży zmarł. Stan dwóch osób jest bardzo poważny.

Policja zatrzymała napastnika. To 31-letni Ukrainiec. Zabezpieczono przy nim nóż.

Do ataku doszło na terenie ośrodka rekolekcyjnego

Do ataku doszło na terenie ośrodka rekolekcyjnego. Jak powiedziała dziennikarzowi RMF FM Maciejowi Pałahickiemu jedna z sióstr z klasztoru, napastnik wykorzystał chwilę, kiedy brama opactwa była otwarta po wizycie grupy młodzieży i wszedł do środka. Zaatakował przypadkowe osoby.

Żadne z dzieci odwiedzających opactwo ani uczęszczających do przedszkola na jego terenie nie ucierpiało.

Na razie nie wiadomo, jakie były motywy ataku mężczyzny.

Na miejscu pracują policja i prokuratura.

W związku z atakiem w klasztorze benedyktynek w urzędzie miasta Jarosławia ok. godz. 11 rozpoczął się sztab kryzysowy zwołany przez burmistrza. W spotkaniu uczestniczy wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.

