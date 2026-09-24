Jarosław: Atak nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek. Nie żyje ksiądz, są ranni

Atak na terenie opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu
Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Maciej Pałahicki, ok. godz. 9:30 policja w Jarosławiu została poinformowana, że na terenie opactwa sióstr benedyktynek przy ul. Benedyktyńskiej 5 nożownik zaatakował mężczyznę.
W szpitalu zmarł jeden z rannych księży
Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że rannych jest pięć osób - kobieta i czterech mężczyzn, w tym trzech księży. Wszyscy trafili do szpitala. Jeden z księży zmarł. Stan dwóch osób jest bardzo poważny.
Policja zatrzymała napastnika. To 31-letni Ukrainiec. Zabezpieczono przy nim nóż.
Do ataku doszło na terenie ośrodka rekolekcyjnego
Do ataku doszło na terenie ośrodka rekolekcyjnego. Jak powiedziała dziennikarzowi RMF FM Maciejowi Pałahickiemu jedna z sióstr z klasztoru, napastnik wykorzystał chwilę, kiedy brama opactwa była otwarta po wizycie grupy młodzieży i wszedł do środka. Zaatakował przypadkowe osoby.
Żadne z dzieci odwiedzających opactwo ani uczęszczających do przedszkola na jego terenie nie ucierpiało.
Na razie nie wiadomo, jakie były motywy ataku mężczyzny.
Na miejscu pracują policja i prokuratura.
W związku z atakiem w klasztorze benedyktynek w urzędzie miasta Jarosławia ok. godz. 11 rozpoczął się sztab kryzysowy zwołany przez burmistrza. W spotkaniu uczestniczy wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.