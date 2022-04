"Do urzędów skarbowych w woj. podkarpackim wpłynęło już 517 tys. zeznań PIT za 2021 r." – poinformowała rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska. W tym roku rozliczenia można składać do 2 maja.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Przedstawicielka IAS dodała, że 470 tys. zeznań zostało złożonych w formie elektronicznej, z czego prawie 185 tys. w usłudze Twój e-PIT. To pokazuje, że rozliczenia podatkowe w formie elektronicznej stają się coraz popularniejsze - dodała Chabowska.



Rzeczniczka IAS podkreśliła, że usługa Twój e-PIT to prosty i wygodny sposób na rozliczenie z urzędem skarbowym. Przypomniała, że aby skorzystać z usługi wystarczy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Następnie możesz sprawdzić lub zmienić swoje dane i wysłać deklarację.



W przygotowanym zeznaniu uwzględnionych jest szereg informacji, takich jak dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy. Rozliczenie uwzględnia też zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia - podała Chabowska.



W tym roku rozliczenie trzeba złożyć do 2 maja. Do tego czasu podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie posiadanych danych.



Dzięki temu PIT 37 i 38 będzie złożony w terminie nawet, jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań - zaznaczyła Chabowska.



Dodała również, że zeznania PIT-36 nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja br., ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.