Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak zaapelował o modlitwę w intencji byłego nuncjusza apostolskiego w Polsce Józefa Kowalczyka. Arcybiskup senior jest w szpitalu. Jego stan jest poważny.

Arcybiskup Józef Kowalczyk na zdj. z 2021 r. / Tomasz Waszczuk / PAP

"Zwracam się do Was z serdeczną prośbą o modlitwę w intencji abpa seniora Józefa Kowalczyka, który w poważnym stanie przebywa w szpitalu. Niech dobry Bóg umocni i obdarzy Go łaską zdrowia" - napisał prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Nie ujawnił, co było powodem hospitalizacji byłego nuncjusza apostolskiego w Polsce.

Abp Józef Kowalczyk ma 86 lat. Urodził się 28 sierpnia 1938 r. w Jadownikach Mokrych w diecezji tarnowskiej.

Józef Kowalczyk otrzymał święcenia kapłańskie 14 stycznia 1962 roku w Olsztynie z rąk biskupa Józefa Drzazgi. Sakrę biskupią przyjął 20 października 1989 r. z rąk Jana Pawła II. Jego dewizą stały się słowa: "Fiat voluntas Tua", czyli "Bądź wola Twoja". W tym samym roku został mianowany przez papieża nuncjuszem apostolskim w Polsce. Urząd ten sprawował do 2010 r.

W latach 2010-2014 Kowalczyk był metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski. Od 2014 r. jest seniorem archidiecezji gnieźnieńskiej.

Gdy w mediach pojawiły się informacje o współpracy arcybiskupa Kowalczyka ze służbami specjalnymi PRL, Komisja Historyczna Metropolii Warszawskiej zbadała materiały dotyczące hierarchy zawarte w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. Orzekła, że bez swej wiedzy zarejestrowany był on przez wywiad PRL jako kontakt informacyjny.