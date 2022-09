W piątek i sobotę (23 i 24 września) na terenie zajezdni tramwajowej przy ulicy Głogowskiej, odbędzie się kolejna otwarta akcja poboru krwi. " Zapraszamy wszystkich, którzy chcą i mogą podzielić się tym najcenniejszym darem" - zachęcają organizatorzy, czyli Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy MPK Poznań.

/ Shutterstock

23 i 24 września ( piątek i sobota) na terenie zajezdni MPK Poznań przy ul. Głogowskiej stanie specjalny ambulans do poboru krwi. Jego załoga będzie czekać na krwiodawców w godzinach od 8.00 do 13.00.

Zgłaszając się do oddania krwi trzeba pamiętać o maseczce . W trakcie zbiórki osoby, które mają od 18 do 45 lat, będą mogły także zapisać się do Banku Dawców Szpiku.











W dniu oddania krwi oraz dzień później, przysługuje dawcy zwolnienie z pracy oraz szkoły. Ponadto osoby, które podczas trwania pandemii trzykrotnie oddały krew, mogą liczyć na zniżkę 33% na PKP oraz PKS.