W Gnieźnie otwarto wystawę "Piast surwiwal. Człowiek i las 1000 lat temu”. Przedstawia ona dzieje lasu na terenie Polski i jego rolę 1000 lat temu. Można dowiedzieć się, czym współczesny las różni się od tego z czasów pierwszych Piastów.

„Piast surwiwal. Człowiek i las 1000 lat temu” / Beniamin Piłat / RMF FM

Czym różni się dzisiejszy las od tego sprzed tysiąca lat? Jak wyglądało leśne życie w czasach pierwszych Piastów? Odpowiedzi na te pytania można uzyskać w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Cytat Mamy tutaj taki stół sensoryczny, przy którym można dotknąć leśne zioła, szyszki, liście. Może wydawać się to dziwne, ale mieszkańcy miast często nie wiedzą, jakie liście pochodzą z jakich drzew. Najciekawszym eksponatem jest z pewnością kupa...psa, która zachowała się przez kilkaset lat. To może wydawać się dziwne, ale psy wtedy były w połowie dzikimi zwierzętami żyjącymi w lasach - mówi dyrektor muzeum, Michał Bogacki.

Każda część wystawy opatrzona jest krótkim wprowadzeniem z licznymi ciekawostkami o drzewach, zwierzętach, roślinach, grzybach i ludziach.

Wystawa prezentuje w sposób kompleksowy rolę lasu w rozwoju cywilizacji. Dla naszych przodków lasy i drewno, którego one dostarczały, stanowiły podstawę ich egzystencji. Było to źródło niezbędnego materiału do budowy i opału. Z drewna wytwarzano narzędzia i inne przedmioty codziennego użytku. Drewno dawało schronienie i bezpieczeństwo, bo przecież wały obronne budowano często z drewna dębu. Również obecnie drewno ma duże znaczenie w naszym życiu, to surowiec przyszłości, mający 30 tys. zastosowań ekologiczny a na dodatek w pełni odnawialny - informuje Tomasz Maćkowiak rzecznik prasowy RDLP w Poznaniu.

/ Beniamin Piłat / RMF FM

/ Beniamin Piłat / RMF FM

/ Beniamin Piłat / RMF FM

Wystawa jest objęta patronatem Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Można ją oglądać do 18 czerwca 2023 roku.