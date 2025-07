W Nowym Zoo w Poznaniu przyszedł na świat żuraw białoszyi - rzadki i zagrożony gatunek. To pierwszy taki maluch od lat.

Żurawie białoszyje to nieco dalsi krewni naszych rodzimych żurawi zwyczajnych / Remigiusz Koziński/Nowe Zoo w Poznaniu /

Na razie nie znamy jego lub jej płci. Mama troskliwie opiekuje się maluchem, tata strzeże obojga. Biada temu, kto podejdzie za blisko siatki.

Żurawie białoszyje to nieco dalsi krewni naszych rodzimych żurawi zwyczajnych. Naturalne siedliska tych ptaków to północno-wschodnia Mongolia, północno-wschodnie Chiny i przyległe do tych rejonów obszary Rosji. Żurawie te pojawiają się także w Korei i na południu Japonii.

Jak wszystkie żurawie - zamieszkują tereny podmokłe, a systematyczna degradacja takiego właśnie środowiska jest główną przyczyną ich spadku liczebności.

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody klasyfikuje je jako gatunek narażony na wyginięcie.