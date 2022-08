​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem, jakie mogą wystąpić w niedzielę na południu Wielkopolski.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ostrzeżenie obowiązuje w niedzielę od godz. 12:00 do godz. 22:00 i dotyczy terenu południowej Wielkopolski, w tym powiatów: gostyńskiego, jarocińskiego, kaliskiego i miasta Kalisza, powiatu kępińskiego, kolskiego, kościańskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego, rawickiego, słupeckiego, średzkiego, śremskiego, tureckiego, wrzesińskiego, a także Konina i powiatu konińskiego, oraz Leszna i powiatu leszczyńskiego.

Na tym terenie prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami może spaść grad.

Z kolei dla północnej Wielkopolski nadal obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami. Alert ten dotyczy powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, pilskiego, szamotulskiego, wągrowieckiego i złotowskiego.

Do poniedziałkowego wieczora na tym terenie temperatura maksymalna w dzień może wynosić od 30 st. C do 32 st. C, zaś temperatura minimalna w nocy od 14 st. C do 17 st. C.